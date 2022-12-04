中国空间站正式开启长期有人驻留模式，神十四乘组今日将返回东风着陆场

IT之家 12 月 4 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，12 月 2 日晚，神舟十四号、神舟十五号航天员乘组进行交接仪式，两个乘组移交了中国空间站的钥匙。这是中国航天员乘组完成的首次在轨交接，中国空间站正式开启长期有人驻留模式。

神舟十四号航天员乘组已完成全部既定任务，将于今日返回。东风着陆场及各参试系统也已经做好准备，迎接航天员回家。

这次，神舟十四号飞船是在夜间返回，东风着陆场立足最困难、最复杂、最寒冷、最黑暗情况，制定飞船跟踪测量方案、返回舱搜索回收方案、航天员现场救援方案等。他们还持续进行技术升级，建设天空地一体化搜索引导体系；筹措各类物资器材，包括照明和御寒物资等；重点开展返回舱倒扣、舱口被掩埋、舱体变形等极端情况的处置训练，确保圆满完成这次搜救回收任务。

IT之家了解到，神舟十五号载人飞船入轨后，于北京时间 2022 年 11 月 30 日 5 时 42 分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约 6.5 小时。在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十五号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。完成各项准备后，北京时间 2022 年 11 月 30 日 7 时 33 分，翘盼已久的神舟十四号航天员乘组顺利打开“家门”，热情欢迎远道而来的亲人入驻“天宫”。随后，“胜利会师”的两个航天员乘组，一起在中国人自己的“太空家园”里留下了一张足以载入史册的太空合影。