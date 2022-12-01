两个生命科学“小立方” 搭乘神舟十五号飞船进入太空

IT之家 12 月 1 日消息，从中国科学院官方获悉，由中国科学院牵头负责的空间应用系统随神舟十五号飞船上行了“空间辐射计量及生物损伤评估技术”和“空间微重力环境调控植物细胞结构和功能的分子网络研究”两项科学实验的样品及实验单元。

▲ 图源：中国载人航天工程办公室官方

此前，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号 F 遥十五运载火箭于 11 月 29 日 23 时 08 分在酒泉卫星发射中心点火发射，随后神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

中科院科研团队表示，随着空间活动的蓬勃开展，研究生物包括人类在失重、宇宙辐射等特殊空间条件下的响应、生存、变化和适应规律，成为了空间生命科学研究的重要课题。

其中，“空间辐射计量及生物损伤评估技术”实验将在问天实验舱生命生态实验柜的小型通用培养实验模块中开展，通过微流控芯片流体控制的方式对单个线虫进行培养、光学监测和分析技术，实现辐射损伤标志物在轨检测，建立一种空间辐射计量及生物损伤评估的方法，为空间辐射损伤评估和医学诊断与防护提供重要支撑；通过对返回线虫样品进行系统生物学分析，揭示空间辐射对线虫辐射损伤与修复的分子机理，研究空间辐射和微重力生物学效应的协同作用机制。

“空间微重力环境调控植物细胞结构和功能的分子网络研究”实验将在问天实验舱生命生态实验柜的通用生物培养实验模块中开展，通过研究空间微重力环境调控植物细胞结构和功能的分子网络，揭示植物感受微重力环境的信号转导机制及其调控网络；研究激素转运系统参与植物响应微重力的机理、微重力诱导的转录因子调控植物细胞壁形成机理，阐明植物对空间微重力环境适应的机理。

IT之家了解到，中科院称后续随着实验装置和实验样品持续上行，将开展多学科、系列化和长期的空间科学实验，同时实现空间站科学载荷的维护维修和升级更新，保持空间站科学实验设施的先进性。