英特尔酷睿 i5-13500 跑分曝光，最高可比 i5-12500 高出 60% 以上

IT之家 12 月 4 日消息，B站up 主 @歪嘴多迪 现放出了英特尔 13 代酷睿 i5-13500 ES 处理器的部分性能测试结果，我们一起来看一下吧。

据介绍，i5-13500 基于 Alder Lake C0 设计，拥有 14 个内核 20 个线程，包括 6 个性能核心和 8 个效能核心，加速频率可达 4.8 GHz。更重要的是，这款 CPU 属于非 K 系列，默认 TDP 降低至 65W。

这位 up 主使用 CPU-Z 等基准测试软件对其进行了测试，最终 CPU-Z 获得了 767 的单线程跑分和 8227.5 的多线程跑分，在 Cinebench R23 中也有达到 1901 和 19891 分。IT之家这里将其简单进行一下横向对比：

酷睿 i5-13500/12500：

CPU-Z ST： +7.7%

CPU-Z MT：+61%

CB R23 ST： +9.5%

CB R23 MT：+56%

酷睿 i5-13500/13400（泄露）：

CPU-Z ST： +5%

CPU-Z MT：+25%

这款处理器相比上一代的线程数从 12 增加到 20，从而实现了 60% 以上的多线程性能提升。与前几天曝光的 i5-13400 相比，i5-13500 多了 4 个效能内核，因此 CPU-Z 性能提高了约 25%。

他还用 CPU 压力测试工具（例如 CPU Burner 或 AIDA64 FPU）对其进行了测试。

结果显示，i5-13500 在仅启用 1 个核心的情况下可提升至 4.8 GHz，全核也有 4.4 GHz，其中 E 核最高可达 3.2 GHz，CPU 封装功率仅 165W。

不出意外英特尔将于明年初在 CES 2023 上推出 13 代酷睿家族的非 K 系列 CPU，以及全新的 B760 系列主板，敬请期待。