Marvell 美满电子第三财季销售收入 15.37 亿美元，同比增长 27%

IT之家 12 月 4 日消息，半导体解决方案供应商 Marvell 现发布 2023 财年第三季度财务业绩，公司销售收入 15.37 亿美元，同比增长 27% 但仍处于该公司之前预期范围的下限。

Marvell 2023 财年第三季度 GAAP 净利润为 1300 万美元，或每股摊薄收益 0.02 美元。2023 财年第三季度非 GAAP 净利润为 4.92 亿美元，或每股摊薄收益 0.57 美元。IT之家了解到，该公司本季度来自运营的现金流为 4.11 亿美元。

据介绍，Marvell 本季度数据中心、企业网络、运营商基础设施以及汽车和工业终端等主要面向企业端市场的细分业务均实现强劲的同比增幅，消费者业务是唯一下降的细分业务。其中，占营收权重最高的数据中心业务 Q3 营收同比增长 26%，第二大业务企业网络业务营收同比增长 52%。

Marvell 总裁兼首席执行官 Matt Murphy 表示：“在 2023 财年第三季度，我们实现了 15.4 亿美元的销售收入，创下 Marvell 历史新高，同比增长 27%，这主要得益于云计算、5G 和汽车等关键增长动力，以及我们在企业网络终端市场的份额和内容收益。库存的减少，特别是我们的 Storage 客户的库存减少，正在影响我们的近期业绩和业绩指引，我们正与他们密切合作，以有序的方式管理他们的需求变化，为恢复增长扫清道路。我们的 Design Win 势头仍然强劲，我们的新云优化产品开始增长，我们已做好充分准备，能够成功应对当前环境，并对我们的长期增长动力保持信心。”

展望第四财季，Marvell 预计销售收入可达 1.4 亿美元 ±5%；GAAP 毛利率为 49.2%±1%；非 GAAP 毛利率约为 64.0%。GAAP 每股摊薄收益约为 0.00 美元，上下浮动 0.05 美元；非 GAAP 每股摊薄收益约为 0.46 美元，上下浮动 0.05 美元。