“出差”半年今日回家，神十四航天员驻守空间站微纪录片发布

IT之家 12 月 4 日消息，今天中国载人航天工程办公室公众号发布了神十四航天员驻守空间站微纪录片，纪录神十四航天员此次中国空间站之旅。

今天，神舟十四号航天员乘组将返回地球。从 6 月 5 日至 12 月 4 日，这是他们的太空征途。陈冬、刘洋、蔡旭哲欢迎回家！致敬所有为此奋斗不止的中国航天人！

据中国载人航天工程办公室消息，中国航天员乘组完成首次在轨交接，神舟十四号航天员乘组将于今日返回东风着陆场。目前，东风着陆场及各参试系统也已经做好准备，迎接航天员回家。

据航天员科研训练中心的专家介绍，三名航天员在轨驻留六个月，这是一个长期的在轨驻留。经过这样长的周期后重返地球，对人体的各种生理功能是一个综合的考验。为了帮助三名航天员更快地适应地球一个 G 的重力环境，地面工作人员要在打开舱门的第一时间展开一系列措施，来促进航天员身体机能的恢复。据中国航天员科研训练中心航天员医监医保室主任徐冲介绍：“返回地面时，要在返回舱内，我们医监医保人员协助航天员体位调整，给予口服补液，这样促进他整个的快速重力再适应。然后在舱旁，我们有针对长期航天员返回后恢复的一个专用的航天员抬送座椅，这个座椅有很多新的功能，包括可调节航天员一个比较合适的体位，促进重力地再适应，然后到医监医保载体内，我们后续还有系列的措施，完成第一棒，快速重力再适应。”

针对着陆场正值冬季，气候寒冷，工作人员对航天员出舱程序和保障装备也进行了调整和优化。专家介绍，三名航天员返回后还要进行为期半年的恢复训练，经过细致的观察评估后，转入正常训练。