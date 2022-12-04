《守望先锋：归来》PVE 宣传片曝光，预计 2023 年推出

IT之家 12 月 4 日消息，《守望先锋：归来》已于 10 月 5 日正式免费上线。虽然初期涌现出了各种 Bug，但这款游戏对暴雪来说还是是相当成功的一次发布，至少维持住了《守望先锋》系列的热度。

IT之家曾报道，在今年的直播活动上，暴雪还透露《守望先锋》将于 2023 年推出 PvE 内容。暴雪暗示《守望先锋 2》的 PvE 将作为一系列任务来推动游戏的整体故事向前发展。

除此之外，爆料人 OverwatchNaeri 带来了有关 PvE 的新消息。此消息此前为保密内容，但随着游戏第二赛季的即将上线也随之解除保密。

从演示画面来看，玩家似乎能从地图“直布罗陀”中的控制电脑选择前往不同地点执行任务，每个任务目标也有所差异。

暴雪此前表示，PvE 内容还让玩家访问熟悉地点，比如 Torbjorn 工厂。《守望先锋》队伍最大敌人之一 Null Sector 也确认将回归。暴雪游戏总监 Aaron Keller 表示通过 PvE，暴雪将能进一步拓展《守望先锋》宇宙，更深入地进行多元化叙事。

值得一提的是，《守望先锋》“归来”第二赛季将于 12 月 7 日正式上线，但受网易与暴雪合作结束的影响，暴雪游戏国服将于 2023 年 1 月 24 日停止运营服务，目前还不确定后续能否再次“归来”。