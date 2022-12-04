塞尔达传说：旷野之息是如何做开放世界的？

一提起塞尔达传说：旷野之息，第一个想到的词就是开放世界，虽然也有很多游戏以开放世界为宣传点，但实际出来的游戏体验还是差强人意，而旷野之息则完全颠覆了玩家以往的游戏体验，带人们重新认识游戏中的开放世界。那到底是什么原因让我们认可塞尔达的开放世界呢，又是什么使它区别于其他游戏的开放世界呢？本文将尝试从几个方面来分析。

一、交出目标制定权

旷野之息里对系统直接提供的任务很克制，可以称之为旷野之息主线任务的只有简单的几个，包括解放四大神兽，打败大魔王等，而这几个任务是游戏的终极任务，其难度和所需的能力都很高，更多的是通过场景和玩家视线内的关键点来引导玩家自己制定阶段性目标，比如为了到达神兽的区域，一般需要点亮该区域的地图塔，在去往地图塔的路上会遇到怪物，登上地图塔可能发现神庙等，整个过程并没有告诉玩家你的当前目标是什么，下一个目标是什么，玩家可以自由选择制定自己的阶段性目标，而制定目标的过程就是在做决策的过程，无形中目标制定也成为了玩法的乐趣之一。为了防止玩家刚进入游戏后没有目标手足无措，在开始的新手引导中就教会玩家点亮地图塔会看到更多信息，而在玩家的视线范围内总会有两到三个未解锁的地图塔在隐隐召唤着玩家前往。当然也可以选择一出生就直接挑战大魔王，无视未探索的大陆，毕竟史上最快通关就是这样做的。

灾厄盖侬

二、一题多解

有多少种方式打败怪物？旷野之息的玩家可以一口气说出弓箭、武器、炸弹、爆炸桶、林克时间、火烧等方式，而根据不同的情境还会产生更多的方式。技术好的可以选择硬刚，而技术不够的也可以选择智取，玩家不会单纯因为技术受限，多样的解决方式给了玩家选择的余地和可探索的自由度。这种方式也拓展了游戏的可玩性，使玩家感到自由真实的同时也乐于开发利用更多的方式。游戏就是不断解决问题，而问题的解决方式并不是唯一，旷野之息中没有标准答案，也没有必须不可的限制条件，基本只要能想到的可能方式在游戏中尝试都能得到验证，而要做到这样的情景，就需要设计师提前预想到可能用到的方式都有哪些，然后通过地形或者物品来给玩家提示。

弓箭战斗（箭的不同类型造成的伤害也不同）

锅铲及锅盖也可以当做武器

三、利用组合创造多样性

如果说有多少种选择就有多少种可能，那么将不同选择组合起来，可能性就会呈倍数增长。旷野之息中的很多玩法系统都是通过组合的形式来创造更多的可能性，拓宽游戏的广度，例如烹饪系统、装备系统、武器系统等。烹饪系统中不同的材料组合会产生不同的食物和药品，而对应的作用也根据其材料的属性而不同，这就使得烹饪充满了未知性和期待感，即使是失败的尝试也可以增加心，降低了玩家可能会出现的亏损感。而烹饪通过组合的形式也为不同阶段的玩家提供了相同的游戏体验，对于三颗心和 20 颗心的玩家来说都可以制作出符合当前阶段的食物，同时也并不限制其他的可能性。装备系统与天气、地形、温度等方面相结合，使装备除了防御外还具有了不同的功能和属性，在不同的情境下合理选择合适的装备也是玩家需要决策的内容。而这样设计就不会出现玩家只会追求高防御力的装备，每种装备都有其价值和作用，也更激起了玩家的收藏欲。武器系统中包括武器、弓、箭和盾，武器分为单手和双手两种，对应的有的武器可以结合盾有的则不可以，而单手的武器相比较双手的攻击力会低一些，所以用什么武器，是否结合盾一起，选择什么盾来防御，都是需要在面对不同怪物、不同环境地形下来思考的，而弓和箭也是有不同的类型，不同弓箭的组合产生的效果和伤害也是不同的，因为每一种类别都有不同的选择，不同类别相组合就会产生更多的可能性，其可探索和可操作的内容就会越多，玩家也更能感受到开放性。

四、高度让游戏更立体

旷野之息中别具特色的玩法里不得不提攀爬，攀爬系统挣脱了平面的桎梏，使三维真正立体起来。站得高看得远，在塞尔达大陆上是人尽皆知的准则，与一般游戏不同的是，对于模糊的远景，旷野之息并没有只是将它当作背景板，而是结合望远镜的功能使高处成为选择目标，确定方向，规划路线乃至攻兵克敌的重要战略位置。而无缝衔接的塞尔达大陆大地图则为这种三维高度的作用实现提供了地形基础，大陆上根据海拔和地势精心设计了多种地形，包括不限于平原、高原、雪山、火山、温泉、沙漠等，多样的地形设计和高低起伏的地势地貌，为玩家展现了一望无际又充满细节的塞尔达大陆景象，攀爬到山峰顶端，俯瞰塞尔达大陆，这应该是玩家们都乐于并热衷的行为，而可能隐藏在山顶的呀哈哈和额外惊喜也吸引着玩家趋之若鹜。攀爬系统让玩家更自由的规划路线，让游戏世界更真实可信，更具探索性，也为解决各种问题提供了多一种的可能性。

爬到高处可以眺望到远景

五、把惊喜藏在反馈中

所有游戏有交互肯定就有反馈，而多数游戏的反馈都强调即时性和满足感，旷野之息在此基础上，还结合真实性向前多考虑了一步，超出玩家预期的反馈给玩家带来了惊喜感。比如跟简单小怪物对战，一般游戏的处理是根据怪物的血条，无脑输出就可以，怪物在被打的过程中程式化一样攻击玩家，而旷野之息里的怪物先会被打掉武器，丢了武器的怪物还会跑去捡武器，面对玩家丢的炸弹还会主动踢走，在对战的过程中即使是一个普通的小怪都会使玩家产生一种其有独立思想的感觉，而独眼怪在被用弓箭攻击后还会用手遮挡眼睛以免被刺到，就是在不断的反馈细节中，玩家体验到了旷野之息的真实和自由。而旷野之息的天气系统也深深的影响着角色的行为，雨天不适合攀爬，雷雨天带金属武器会引雷，在火山附近木质弓箭会被点燃等，都为玩家展现了一个富有逻辑且合理的世界。

独眼怪

六、相互影响的玩法系统

旷野之息里白天在草地上随手挥一下剑，就可能会有小昆虫跑出来，抓到小昆虫可以做成药，不同的药具有不同的功效使用得当甚至可以在林克关键的时候救命。将时间系统、捕捉系统、烹饪系统、战斗系统等相结合，一个小小的昆虫串联起多个玩法系统，这样巧妙的设计在旷野之息中随处可见，每一次微小的行为，都会如蝴蝶效应一般，有其自然发展的结果。在原野上点燃草地，会沿着风的方向蔓延，可能会烧到旁边的怪兽，烧到藏在草地里的昆虫和树，捡起来的可能是烤水果和怪兽材料。这样的设定既符合玩家的认知，又提供了新的游戏方式和思考方式，让玩家感觉与塞尔达世界又近了一步。每一个系统之间都互相影响互相羁绊，才组成了这个真实开放的塞尔达大陆。

草地燃烧随风蔓延也会对上面的怪物造成伤害

七、不受限的自发体验

旷野之息中没有等级的设定，最基础判定当前进度和程度的依据就是破解的神庙数量，通过神庙可以获得凭证，凭证可以用来提升精力和心的数值，而更多的心和精力也就意味着有把握接受更大的挑战。但神庙解锁数也并不完全说明情况，除了有收藏成就的玩家，大部分玩家还是不会在打败魔王前把所有神庙都破解的。没有等级也就意味着同时没有等级带来的限制，而玩家的升级也通过角色装备和玩家自身的技巧能力得到提升，自愿不强迫的吸引玩家探索塞尔达大陆，可以选择为了收集完成所有目标任务，也可以随心只享受喜欢的部分，不受前置任务干扰，不会为了等级刷怪攒经验，完全出于自发的进行游戏，这也是让玩家感受到这片大陆这个游戏开放的地方。

本文来自微信公众号：GameTube （ID：GameTube），作者：Shay