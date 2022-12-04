《原神》3.3 版本更新维护预告公布，调整与优化内容一览

IT之家 12 月 4 日消息，《原神》3.3 版本「六入尽明，诸相皆无」将于 12 月 7 日上线，米哈游官方今日公布了更新维护预告，将于 12 月 7 日 06:00 开始更新维护，预计 5 个小时完成，停服补偿 300 原石。

客户端更新方式：

PC：关闭当前游戏后，重新打开启动器，点击更新；

iOS：进入 App Store，点击更新；

安卓：进入游戏后，按照游戏内弹窗提示完成更新。

PS5 或 PS4 ：打开系统界面-选择原神-按下手柄 OPTIONS 键-选择确认升级。

IT之家了解到，在 3.3 版本中，“流浪者”和“珐露珊”两名新角色将上线，七圣召唤玩法也将在新版上线。

更新内容一览：

调整及优化：

系统

摧毁系统现在可以快捷放入 1-3 星圣遗物；

“背包-圣遗物”页签新增按圣遗物状态筛选的功能：可根据圣遗物锁定状态、等级状态、装备状态进行筛选；

音频

优化了角色击倒敌人和产生暴击时的音效表现；

优化了部分物件相关的音效表现；

优化了部分角色和任务的英语、韩语、日语语音台词；

优化了部分地区相关的英语语音台词，以及优化了部分 NPC 的英语语音表现；

降低了特定场景下的环境音效音量；

其它