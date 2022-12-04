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《原神》3.3 版本更新维护预告公布，调整与优化内容一览

2022/12/4 19:14:14 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 4 日消息，《原神》3.3 版本「六入尽明，诸相皆无」将于 12 月 7 日上线，米哈游官方今日公布了更新维护预告，将于 12 月 7 日 06:00 开始更新维护，预计 5 个小时完成，停服补偿 300 原石

客户端更新方式：

  • PC：关闭当前游戏后，重新打开启动器，点击更新；

  • iOS：进入 App Store，点击更新；

  • 安卓：进入游戏后，按照游戏内弹窗提示完成更新。

  • PS5 或 PS4 ：打开系统界面-选择原神-按下手柄 OPTIONS 键-选择确认升级。

IT之家了解到，在 3.3 版本中，“流浪者”和“珐露珊”两名新角色将上线，七圣召唤玩法也将在新版上线。

更新内容一览：

调整及优化：

系统

  • 摧毁系统现在可以快捷放入 1-3 星圣遗物；

  • “背包-圣遗物”页签新增按圣遗物状态筛选的功能：可根据圣遗物锁定状态、等级状态、装备状态进行筛选；

音频

  • 优化了角色击倒敌人和产生暴击时的音效表现；

  • 优化了部分物件相关的音效表现；

  • 优化了部分角色和任务的英语、韩语、日语语音台词；

  • 优化了部分地区相关的英语语音台词，以及优化了部分 NPC 的英语语音表现；

  • 降低了特定场景下的环境音效音量；

其它

  • 降低了每日委托任务「喂，出来！」的难度，并新增了玩法提示；

  • 调整了冒险等阶达到 60 级后，冒险阅历转换的摩拉在奖励预览中的显示排序；

  • 优化了角色「莲光落舞筵・妮露 (水)」元素战技产生的净天水环的特效表现；

  • 优化了长柄武器角色下落攻击特效的性能。

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关键词：原神

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