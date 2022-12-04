突破核电关键设备“卡脖子”技术，我国首批整机国产化主蒸汽隔离阀交付

IT之家 12 月 4 日消息，据中核苏阀科技实业股份有限公司消息，11 月 30 日，我国首批 3 台整机国产化主蒸汽隔离阀验收合格，整装待发即将运往华龙一号批量化示范工程建设现场，服务于漳州核电 1 号机组。

据介绍，作为核电厂主蒸汽系统的关键设备，主蒸汽隔离阀主要用于执行安全壳和蒸汽发生器的安全隔离功能，阀门耐高温高压、启闭推力极大，需在事故工况下实现极短时间内快速关闭，其安全运行对于核电厂的发电可靠性极为重要。

作为主蒸汽隔离阀核心驱动系统的气液驱动装置，其功能逻辑复杂、运行工况严苛，对系统、元件和结构设计、加工制造、鉴定等均有很高要求，且涉及液压、气动、机械、电气等多学科领域，是典型的高度集成和技术密集型产品。此前，该设备长期依赖进口，国外厂商处于垄断地位，是核电关键设备里“卡脖子”技术。

IT之家了解到，中核科技早在 2019 年就启动了华龙一号主蒸汽隔离阀驱动装置研制项目。经过两年来的艰苦努力，从系统设计、计算仿真、结构设计、制造工艺、试验技术等方面开展了大量的研究，开展了变负载控制系统、部件级鉴定、仿真技术、液压油匹配技术等子课题的分解等攻关工作，克服了众多设计制造难点，攻克了核心技术，成功完成了项目的研制目标，驱动装置产业化样机的各项性能及主汽阀联动性能均完全满足设计要求。