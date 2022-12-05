英特尔为爱尔兰员工提供 3 个月自愿无薪休假，公司计划明年压缩 30 亿美元成本

北京时间 12 月 5 日早间消息，据报道，英特尔将为爱尔兰的数千名员工提供 3 个月无薪休假。该公司计划在明年压缩 30 亿美元来对抗全球芯片行业的大幅萎缩。

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英特尔今年早些时候刚刚宣布加大对爱尔兰一处新设施的投资。据悉，该公司目前还在向莱克斯利普工厂的员工询问是否考虑这个方案，但并未强制执行。

英特尔表示，这是一项“自愿休假计划”。在被问及如果主动参与计划的员工过少或过多会发生什么情况时，该公司补充道：“员工可以申请，最终由公司来决定。”

此举正值各大科技公司最近几个月纷纷经历裁员潮之际，他们都希望借助这种措施在经济下滑时控制成本。

芯片制造商遭遇了市场的快速低迷，许多公司都在过去两年发布了疲软的销售额和利润预期。

英特尔今年 10 月警告称，该公司正在准备数千人的裁员，以便在 2025 年年底之前最多削减 100 亿美元成本，应对其芯片需求的进一步降低。

由于消费者支出放缓对手机销量构成冲击，移动芯片制造商高通也在 11 月将营收预期降低了四分之一。AMD 也警告称，该公司的 PC 处理器销量将会下滑 40%。

英特尔希望其制造部门员工能在明年第一季度休假，但并未披露莱克斯利普的 4500 名员工中，究竟有多少人符合休假资格。

爱尔兰非常依赖大型科技公司和制造公司，他们为当地贡献了超过一半的公司税。今年前 9 个月，爱尔兰的企业税总额接近 140 亿欧元，较去年同期增长近 60 亿欧元。

许多全球科技巨头都将欧洲总部设在爱尔兰，但 Twitter、Meta、Stripe 等公司都有可能在当地裁员数百人。

爱尔兰投资促进局（IDA）尚未对英特尔的无薪休假消息发表评论。但爱尔兰总理迈克尔・马丁（Micheál Martin）之前欢迎英特尔在 50 亿欧元投资承诺的基础上追加 120 亿欧元建设新的设施。这个新设施有望再创造 2000 个就业岗位。

与此同时，马丁还表示，这笔投资“充分表明该公司对爱尔兰深刻而持续的承诺。”