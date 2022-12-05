曝《合金装备：重制版》已开发数年，为索尼 PS5 平台独占

IT之家 12 月 5 日消息，《合金装备》系列曾是游戏行业最受欢迎的游戏之一，但自从该系列的创造者小岛秀夫离开后它的处境并不乐观，这也导致《合金装备》IP 在新作发行方面几乎完全被搁置，而且在可预见的未来也很难再看到新内容出现。

然而，最近有传言称，虽然全新的《合金装备》游戏可能不会在短期内问世，但经典游戏的《合金装备》重置版可能已经在路上了。

西班牙媒体 areajugones 报道称，他们称已从匿名消息源那里得知，《合金装备：重制版》是真实存在的。

其消息来源表示，这个项目已开发数年，基于 PS5 平台，而且不会推出 PS4 版，预计将会在不久后公布相关消息，但可能不会在 TGA 公布。

此外，爆料者 @LumberjackRy 表示，多款《合金装备》重制版、复刻版被曝在制作中。其中一些细节被曝光，详情如下：

《合金装备 1+2+3》将以复刻版形式制作，登陆 PS4、PS5、Xbox one、XSX / S 和 PC 《合金装备：重制版》PS5 独占 《合金装备 3：重制版》PS5 独占

IT之家曾报道，此前有传言称《合金装备》的完整重制版正在开发中，这款游戏可能由 Bluepoint Games 制作，而他们正好就以高质量的重制而闻名。如果科乐美选择《合金装备》重置版，那么关于《合金装备》重制版的说法就不够准确。

目前，我们唯一能确定存在的《合金装备》项目就是电影，这部电影将由奥斯卡・艾萨克 (Oscar Isaac) 饰演 Solid Snake，由乔丹・沃格特-罗伯茨 (Jordan Vogt-Roberts) 执导，敬请期待。

《消息称科乐美计划重制《合金装备》系列》

《消息称科乐美正开发《合金装备 123》重置版，小岛秀夫离开后再难有新作》