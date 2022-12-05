网易与暴雪“分手”：《魔兽世界》“点卡”在升值，“装备”遭甩卖

IT之家 12 月 5 日消息，日前，网易和暴雪联合宣布将在 2023 年 1 月 24 日起终止《魔兽世界》《炉石传说》等多款暴雪知名游戏在中国大陆的服务。

据北京青年报报道，《魔兽世界》“点卡”已经停止充值，目前在二手市场上的价格不断走高，原价 360 元的点卡现在需要花 500 元购买。而与之相对的是，目前在《魔兽世界》交易平台上，游戏内虚拟金币价格不断走低，玩家在二手平台上以 3 年来的最低价在出售金币等装备。

IT之家了解到，网易团队曾表示，2023 年 1 月 24 日 0 时起，针对玩家在游戏内已充值但未消耗的网络游戏虚拟货币以及付费购买且仍未失效的游戏时间（如有），将在暴雪游戏产品停止运营后开始安排退款，详情请关注与绑定“暴雪游戏服务中心”公众号。至于实体卡，网易暴雪游戏客服团队曾表示：“实体的点卡建议您可以联系购买的经销商，我们已经与经销商达成一致，会统一退款给经销商，由经销商进行后续的退款处理。”

有律师表示，《民法典》规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。不过目前为止，仍未制定法律、明确界定虚拟财产的范围。因此，游戏账号或者游戏装备是否属于虚拟财产尚未通过立法予以明确。实践中，网络游戏企业通常通过用户协议约定玩家对游戏账号或游戏装备只有使用权而没有所有权。