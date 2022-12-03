Adobe 数字绘画应用 Fresco 已上架 Microsoft Store

IT之家 12 月 3 日消息，国外科技媒体 Windows Central 发现 Adobe Fresco 应用已经上架 Microsoft Store，但不确定具体的上架时间。产品页面显示该应用免费提供，但是部分高级功能需要付费才能使用。该应用此前已经在 Adobe 官网提供下载，而现在艺术家可以通过 Microsoft Store 下载和更新。
IT之家了解到，Adobe Fresco 是 Adobe 开发的矢量和光栅图形编辑器，主要用于数字绘画。它针对手写笔或触摸的使用进行了优化，并具有多种画笔。这些画笔可以模仿水彩、木炭和粉彩等各种绘画方式。该应用程序支持像素和矢量画笔。
Adobe Fresco 应用目前已经上架苹果 App Store，已经在 iPad 设备上使用。Adobe 的大部分教程和演示视频都是在 iPad 上运行的应用程序，但在 Windows PC 上的界面几乎相同。知名艺术家 Brad Colbow 在对 Surface Pro 9 的评测中使用了 Adobe Fresco，这是适用于 Adobe Creative Cloud 的最佳 PC 之一。
在 Microsoft Store 产品页面中描述到：
Adobe Fresco 是一款免费的绘图和上色应用程式，专为各种技能程度的艺术家而设计。Fresco 专为利用 Windows 上的触控和触控笔所打造，提供多种笔刷来帮助您创作下一个杰作。
动态笔刷：使用可渲染、混合、擦抹及涂抹的水彩和油画上色，就像真正作画一样。
像素笔刷：使用模仿炭笔、粉彩等媒介的世界级 Photoshop 笔刷进行实验。
向量笔刷：使用向量笔刷为可缩放成任何大小的设计建立清晰的线条。
无论您喜欢画布还是素描簿，水彩或油画，Fresco 都能满足您的需求。轻松从剪贴簿贴上参考影像以描绘和练习您的形式。使用我们的动态工具让您的作品更具动感，或透过转存缩时影片向亲朋好友炫耀您的创作过程。使用液化等变换效果，让您的设计更加精进。
使用 Fresco 进阶版，您还可以轻松读入所有 Photoshop 笔刷的 .abr 档案，并存取 Kyle T. Webster 所设计的一千多种独特的笔刷，这些笔刷会随季节提供，并允许您套用一改风貌的效果，例如飞溅、云朵、纹理、树叶等。您还可以存取 Adobe 广泛的字体选择，为您的创作增添更多风采。