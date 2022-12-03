Adobe 数字绘画应用 Fresco 已上架 Microsoft Store

IT之家 12 月 3 日消息，国外科技媒体 Windows Central 发现 Adobe Fresco 应用已经上架 Microsoft Store，但不确定具体的上架时间。产品页面显示该应用免费提供，但是部分高级功能需要付费才能使用。该应用此前已经在 Adobe 官网提供下载，而现在艺术家可以通过 Microsoft Store 下载和更新。

IT之家了解到，Adobe Fresco 是 Adobe 开发的矢量和光栅图形编辑器，主要用于数字绘画。它针对手写笔或触摸的使用进行了优化，并具有多种画笔。这些画笔可以模仿水彩、木炭和粉彩等各种绘画方式。该应用程序支持像素和矢量画笔。

Adobe Fresco 应用目前已经上架苹果 App Store，已经在 iPad 设备上使用。Adobe 的大部分教程和演示视频都是在 iPad 上运行的应用程序，但在 Windows PC 上的界面几乎相同。知名艺术家 Brad Colbow 在对 Surface Pro 9 的评测中使用了 Adobe Fresco，这是适用于 Adobe Creative Cloud 的最佳 PC 之一。

在 Microsoft Store 产品页面中描述到：