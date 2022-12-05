研究机构：2022 年前三季度中国大陆激光投影出货量近 50 万台，全年看涨 10%

IT之家 12 月 5 日消息，根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国大陆激光投影市场分析季度报告（China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report）》，2022 年第三季度，中国大陆激光投影（包括激光电视）市场出货量为 17.5 万台，同比微增 2.7%。在持续欠佳的社会经济景气度之下，激光投影市场表现了较强的发展韧性。

截止三季度累计出货量达到 46.2 万台，同比增长 13.7%，增量更多的来自于上半年 22% 以上的涨幅。

2021-2022 年中国大陆激光投影市场出货量变化，单位：%

随着技术和产业链协同能力的双驱动，激光显示技术已在家庭娱乐、亮化工程、商务会议、教育培训等多个细分市场形成全应用场景覆盖。第三季度，教育市场成为唯一同比下跌的细分领域，诸多项目取消或延迟，出货量大跌 27%，市场份额受到挤压，占到大盘的份额比去年同期下降 6 个百分点至 15%。家用市场份额维持 52%；工程领域以略高于整体市场的增速，获得比去年同期多 1 个百分点的市场份额，来到 21%。

值得关注的是商务市场，出货量同比上涨 69%，远远跑赢大盘，在激光显示市场的份额同比增长 5 个百分点，达 12%。随着数字化显示、全息显示的技术进步，激光投影应用在越来越多的企业宣传展示、沉浸式办公体验、公共娱乐空间互动显示需求等场景，成为激光显示产业的新增量和新利基市场。

2022 年中国激光投影市场应用销量结构及变化

家用：海信稳居第一；中长焦强势增长

第三季度，家用市场占到整体市场的 52%。出货量为 9.1 万台，同比增长 3.9%；受液晶电视终端价格的筑底，以及智能投影持续增长的影响，市场增长力略显不足。家用市场镜头技术开始分化，通过激光电视和激光中长焦形成两条平行产品线，两者比例达到 6:4。其中，中长焦份额同比去年增长近 26 个百分点，销量同比增长 179%。

海信以超过 32% 的市场份额稳居家用市场第一，在超短焦技术方面，海信一家独大，市场份额超过 50%。

当贝以 20% 的份额排在第二，且在中长焦激光产品上抢占到该市场一半以上的份额。峰米全技术产品线布局，市场份额达到 17%，同比去年增加了 2.5 个百分点，排在整体市场第三位，在超短焦和中长焦都稳定的挺入 TOP3。

2022Q3 中国大陆家用激光投影市场品牌结构，单位：%

工程：本土品牌崛起，前五占三席

工程市场占到当季整体市场的 21%，出货量完成 3.7 万台，同比增长 7%。品牌之间的竞争趋于激烈，本土化的方向开始逐渐明朗，光峰、视美乐、索诺克等本土品牌方阵已经成长起来，位居 TOP5，合计市场份额比去年增长 5 个百分点。

虽然日系品牌整体在行业地位逐步消退，但头部的爱普生在工程市场还是保持着一定的优势，份额达到 26%，位居第一。

2022Q3 中国大陆工程激光投影市场品牌结构，单位：%

教育：大跌 27%；国产两大品牌份额高达 65%

第三季度，教育市场占到大盘的份额从去年同期的 21% 降至 15%，出货量完成 2.7 万台，同比下降 27%。受国内疫情影响，部分教育项目延期招标，或无法入场实施。不仅表现在教育投影，教育交互平板在当季也出现了大幅下跌，根据洛图科技（RUNTO）发布的《2022 年 Q3 中国大陆教育交互平板市场总结》报告，大尺寸教育交互平板下降 23.6%。

从品牌格局来看，市场集中度再度向索诺克、光峰聚拢，两品牌份额总和高达 65%，同比增长 5 个百分点。

2022Q3 中国大陆教育激光投影市场品牌结构，单位：%

商务：智能化或是市场大涨 69% 的催化力

商务市场是第三季度表现最好的一个细分市场，占到整体大盘的 12% 份额，比去年增长 5 个百分点，出货量达到 2.1 万台，同比增长 69%。智能化成为商务市场发展的一个重要催化剂，国内索诺克、光峰、迪恒，日系爱普生、NEC 等多品牌补充智能产品，来满足商务场景智能化和媒体内容日益丰富化的需求。

索诺克以 25% 的市场份额位居商务市场当季首位，同比增长 81%；NEC 出货实现 1 倍增长，市场份额提升至 20%，位居第二。

2022Q3 中国大陆商务激光投影市场品牌结构，单位：%

展望：全年整体市场将出货 66 万台，增长 10%

现阶段的激光显示行业，中国品牌已占据行业主导地位，同时也映射出：在显示产业链上，激光显示已经成为创新技术的一个标签。

光峰科技日前正式发布最新一代的 ALPD® 5.0 激光显示技术，在无散斑、低成本、高效紧凑的基础上实现 120% Rec.2020，165% DCI-P3，210% Rec.709，满足 4K 标准里对色域的要求，可达到人眼可见最大色域。之后，其将推出面向旗舰专业需求的 Pro，和更具成本优势的 Lite 两个技术版本，应用于 C 端的光机产品将于 2023 年上市。

IT之家获悉，洛图科技（RUNTO）报告称，2022 年全年中国大陆激光投影市场出货量将达到 66 万台，同比增长 10%。