iQOO 11 现身电信终端产品库：搭载骁龙 8 Gen2，内置 5000mAh 电池

IT之家 12 月 5 日消息，型号为 V2243A 的 iQOO 11 今日现身中国电信终端产品库，拥有 12GB + 256GB、8GB + 256GB、16GB + 256GB、16GB + 512GB 四种存储规格，提供赛道版、传奇版、曼岛特别版 3 种配色。

产品库信息显示，iQOO 11 前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 + 1300 万像素 + 800 万像素摄像头组合。

IT之家了解到，iQOO 11 重 205 克，拥有 164.86×77.07×8.72mm 机身尺寸，采用 6.78 英寸 3200×1440 分辨率屏幕。

配置方面，iQOO 11 搭载 SM8550（骁龙 8 Gen2）处理器，内置 5000 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。其中，骁龙 8 Gen2 采用 4nm 工艺制程，为全新 1+2+2+3 架构，包括一个主频 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四个 2.8GHz 的性能核心（2×Cortex A715+ 2×Cortex A710）以及三个 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。

附 iQOO 11 详细参数列表：