首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能手机

iQOO 11 现身电信终端产品库：搭载骁龙 8 Gen2，内置 5000mAh 电池

2022/12/5 16:19:10 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
评论：

IT之家 12 月 5 日消息，型号为 V2243A 的 iQOO 11 今日现身中国电信终端产品库，拥有 12GB + 256GB、8GB + 256GB、16GB + 256GB、16GB + 512GB 四种存储规格，提供赛道版、传奇版、曼岛特别版 3 种配色。

产品库信息显示，iQOO 11 前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 + 1300 万像素 + 800 万像素摄像头组合

IT之家了解到，iQOO 11 重 205 克，拥有 164.86×77.07×8.72mm 机身尺寸，采用 6.78 英寸 3200×1440 分辨率屏幕

配置方面，iQOO 11 搭载 SM8550（骁龙 8 Gen2）处理器，内置 5000 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。其中，骁龙 8 Gen2 采用 4nm 工艺制程，为全新 1+2+2+3 架构，包括一个主频 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四个 2.8GHz 的性能核心（2×Cortex A715+ 2×Cortex A710）以及三个 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。

iQOO 11

附 iQOO 11 详细参数列表：

参数名称参数内容
其他操作系统平台及版本
厂商全称维沃移动通信有限公司
品牌vivo
产品型号V2243A
指纹识别
产品上市时间20221203
电池配件单电单充
其它标配配件其他___, 数据线，使用手册，耳机，皮套 / 手机壳
网络频段CDMA BC0,CDMA BC1,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B7,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B12,FDD-LTE B17,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,FDD-LTE B20,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR（Sub-6） n41,5GNR（Sub-6） n78,5GNR（Sub-6） n1,5GNR（Sub-6） n3,5GNR（Sub-6） n5,5GNR（Sub-6） n8,5GNR（Sub-6） n28
用户卡数量双卡
用户卡规格 (卡 1)4FF
用户卡规格 (卡 2)4FF
载波聚合（CA）支持
是否支持电信 800MHz支持
是否支持中国电信 VoLTE支持
AP 型号SM8550
AP 主频3200
智能操作系统衍生版本备注
智能操作系统Android 13
Flash 内存（单位：Mbyte）200000
最大支持扩展内存不支持
是否支持中文繁体支持
感应方向感应，光线感应，重力感应，距离感应
是否支持 GPS支持
是否支持北斗系统支持
U 盘模式支持
NFC支持
蓝牙无线通信支持
WLAN 无线通信（WIFI / WIPI）WIFI
电池类型锂电
电池形式内置
电池容量（单位：毫安时）5000
在线空中升级支持
MEID支持
长短信支持
彩信支持
外观类型直板
天线设计内置
外壳材质塑料 + 素皮
产品尺寸164.86×77.07×8.72
产品重量205
电源及 USB 接口USB TYPE-C
USB 传输效率USB 2.0HS
耳机接口Type-C
其他接口
屏幕数量单屏幕
显示分辩率3200*1440
触摸屏类型电容式触摸屏
键盘类型
键盘材质NA
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用