iQOO 11 现身电信终端产品库：搭载骁龙 8 Gen2，内置 5000mAh 电池

IT之家 12 月 5 日消息，型号为 V2243A 的 iQOO 11 今日现身中国电信终端产品库，拥有 12GB + 256GB、8GB + 256GB、16GB + 256GB、16GB + 512GB 四种存储规格，提供赛道版、传奇版、曼岛特别版 3 种配色。
产品库信息显示，iQOO 11 前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 + 1300 万像素 + 800 万像素摄像头组合。
IT之家了解到，iQOO 11 重 205 克，拥有 164.86×77.07×8.72mm 机身尺寸，采用 6.78 英寸 3200×1440 分辨率屏幕。
配置方面，iQOO 11 搭载 SM8550（骁龙 8 Gen2）处理器，内置 5000 mAh 电池，无 3.5mm 耳机孔。其中，骁龙 8 Gen2 采用 4nm 工艺制程，为全新 1+2+2+3 架构，包括一个主频 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四个 2.8GHz 的性能核心（2×Cortex A715+ 2×Cortex A710）以及三个 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。
附 iQOO 11 详细参数列表：
|参数名称
|参数内容
|其他操作系统平台及版本
|无
|厂商全称
|维沃移动通信有限公司
|品牌
|vivo
|产品型号
|V2243A
|指纹识别
|是
|产品上市时间
|20221203
|电池配件
|单电单充
|其它标配配件
|其他___, 数据线，使用手册，耳机，皮套 / 手机壳
|网络频段
|CDMA BC0,CDMA BC1,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B7,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B12,FDD-LTE B17,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,FDD-LTE B20,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR（Sub-6） n41,5GNR（Sub-6） n78,5GNR（Sub-6） n1,5GNR（Sub-6） n3,5GNR（Sub-6） n5,5GNR（Sub-6） n8,5GNR（Sub-6） n28
|用户卡数量
|双卡
|用户卡规格 (卡 1)
|4FF
|用户卡规格 (卡 2)
|4FF
|载波聚合（CA）
|支持
|是否支持电信 800MHz
|支持
|是否支持中国电信 VoLTE
|支持
|AP 型号
|SM8550
|AP 主频
|3200
|智能操作系统衍生版本备注
|无
|智能操作系统
|Android 13
|Flash 内存（单位：Mbyte）
|200000
|最大支持扩展内存
|不支持
|是否支持中文繁体
|支持
|感应
|方向感应，光线感应，重力感应，距离感应
|是否支持 GPS
|支持
|是否支持北斗系统
|支持
|U 盘模式
|支持
|NFC
|支持
|蓝牙无线通信
|支持
|WLAN 无线通信（WIFI / WIPI）
|WIFI
|电池类型
|锂电
|电池形式
|内置
|电池容量（单位：毫安时）
|5000
|在线空中升级
|支持
|MEID
|支持
|长短信
|支持
|彩信
|支持
|外观类型
|直板
|天线设计
|内置
|外壳材质
|塑料 + 素皮
|产品尺寸
|164.86×77.07×8.72
|产品重量
|205
|电源及 USB 接口
|USB TYPE-C
|USB 传输效率
|USB 2.0HS
|耳机接口
|Type-C
|其他接口
|无
|屏幕数量
|单屏幕
|显示分辩率
|3200*1440
|触摸屏类型
|电容式触摸屏
|键盘类型
|无
|键盘材质
|NA