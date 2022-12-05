塔塔 Nexon EV 电动汽车在印度销量超过 35000 辆

IT之家 12 月 5 日消息，塔塔 Nexon 电动汽车近期在印度突破 35000 辆的销售里程碑。塔塔汽车在庆祝活动中对竞争对手马恒达进行了微妙嘲弄，戏谑即将推出的马恒达 XUV400 电动 SUV 汽车。马恒达 XUV400 已亮相，将于明年 1 月进入市场，有三款车型。

自 2020 年推出以来，经过 2 年时间，塔塔 Nexon 电动汽车跨越了 35000 多辆的销售里程碑，巩固了自己在印度电动四轮车领域的电动车品牌地位。

IT之家获悉，塔塔 Nexon EV MAX 长续航版是一款 4 米以下的紧凑型 SUV，搭载 40.5kWh 电池组，更快的 7.2kW 充电，经 ARAI 认证的 437 公里续航里程，全四轮盘式制动器。

即将推出的马恒达 XUV400 电动 SUV 尚未在印度上市，将与塔塔 Nexon EV Prime 和塔塔 Nexon EV MAX 等车型竞争。马恒达 XUV400 将采用 150 马力电机，2 个电池组选项，AdrenoX 连接平台，更新的设计等，机身将长于 4 米。

这两家印度汽车制造商在 SUV 领域已经争斗几十年。事实上，马恒达及其公司董事长一直对这两家本土公司的健康竞争关系持开放态度。该人士表示，他喜欢建设性的竞争，“这种竞争可以转化为创新的土壤”。