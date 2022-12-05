助力 C919 国产大飞机适航审定，泰尔终端实验室自主开发电磁辐射便携式检测系统通过验收

IT之家 12 月 5 日消息，据泰尔终端实验室消息，近日，由中国民用航空上海航空器适航审定中心委托中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）泰尔终端实验室开发的电磁辐射便携式检测系统在上海顺利通过验收。该系统未来将用于国产大飞机高强度辐射场适航审定的合格鉴定试验，支撑推进国产大型客机标准自主化建设。

2022 年 9 月 29 日，中国民航局向国产大飞机 C919 颁发型号合格证。中国民用航空上海航空器适航审定中心为中国民用航空局直属的中国民航适航审定机构，承担着国内所有民用涡喷大飞机的适航审定工作，其中也包括 C919 等国产大型飞机。

▲ 图源：中国商飞公司“大飞机”微信公众号

此次中国信通院泰尔终端实验室受其委托开发的电磁辐射便携式检测系统顺利交付，标志着中国信通院泰尔终端实验室在民航等全新垂直领域的高端装备开发技术实力获得了行业权威认可。

本次中国信通院泰尔终端实验室受委托开发的电磁辐射便携式检测系统可用于国产大型客机适航审定中的外场勘测场景，实现实地勘测、电磁数据收集，数据采集和数据分析等功能。检测系统可结合已有的国际标准，分析国内高强度辐射场环境对飞机安全的影响以及国内环境数据与国外标准所提出数据的差异，以提高审定方在国产大型客机设备高强度辐射场合格鉴定试验中的判断力。

▲ 电磁辐射便携式检测系统，图源泰尔终端实验室

该系统的投入使用，有利于助力民航局审定方制订更为合理的航空产品的电磁环境合格鉴定标准；进一步的，可支撑开展新航行系统的机载设备测试和仿真研究工作，推动民用航空规章层面的条款解释和更新。

IT之家了解到，中国东航将于 12 月 9 日在上海虹桥机场接收全球交付的首架 C919 飞机。中国东航有关负责人表示，待后续安全验证飞行完毕，C919 才会正式投入商业运营。

资料显示，C919 大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，于 2007 年立项，2017 年首飞，座级 158-192 座，航程 4075-5555 千米。