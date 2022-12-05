AMD RX 7900 XTX 显卡 OpenCL 和 Vulkan 测试曝光：驱动未优化，跑分不如上一代

IT之家 12 月 5 日消息，AMD RX 7900 系列旗舰显卡将在 12 月 13 日正式上市，在上市之前，RX 7900 XTX 显卡已出现在 Geekbench 5 的 OpenCL 和 Vulkan 测试中，不过参考意义并不大。

AMD Radeon RX 7900 XTX 显卡（RDNA 3）号称比上一代快 60-70%，然而可能是由于没有使用优化的驱动，测试结果比 RX 6900 XT（RDNA 2）还差。

AMD Radeon RX 7900 XTX 的 OpenCL 跑分 150372，从图中可以看到加速频率也低于标称值。

▲ 图源 Wccftech

AMD Radeon RX 7900 XTX 的 Vulkan 跑分 91652，依然不如 RX 6900 XT。

▲ 图源 Wccftech

IT之家了解到，AMD 旗舰显卡 RX 7900XTX 公版售价 7999 元，次旗舰显卡 RX 7900XT 公版售价 7399 元。

旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。

次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。