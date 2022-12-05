国家邮政局：全国快递日均业务量迅速重回 3 亿件以上

IT之家 12 月 5 日消息，据国家邮政局发布，监测数据显示，11 月 27 日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是 12 月 2 日至 4 日，连续三天日均超 3 亿件，实现了迅速反弹。

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报道称，邮政管理部门大力推进保通保畅工作，成立工作机制，出台系列政策，持续跟踪调度，分级分类分区推进，有效推动解决了多地干线不畅、末端梗阻等问题。

在新疆乌鲁木齐，邮政、顺丰、京东、德邦、韵达、极兔、菜鸟等企业的省级分拨中心已正常运转，加班加点处理分拨中心滚存邮件快件，超 271 处快递网点恢复运营，日均投递邮件快件超 8 万件；在内蒙古呼和浩特，9 个省级邮政快递分拨中心全部恢复运行，超 245 个邮政快递网点恢复营业，超 3300 余名邮政快递从业人员陆续返岗，将积压的 160 余万件快件处理完毕；在西藏拉萨、广东广州、河南郑州、重庆、北京等地，除部分未解封高风险区域仍无法派送快件外，主要品牌寄递企业的营业网点已陆续恢复正常运转，运力正在逐步恢复。

寄递企业也在积极加大基础能力建设。顺丰开通“杭州 — 安克雷奇 — 纽约”国际货运航线，进一步拓宽杭州至北美的航空物流渠道，稳定国际物流供应链；中通在泰国开通海外仓七大服务，服务覆盖电商全场景、全链路；圆通速递贵州智创园全面启用，引进 7 套自动化快递分拣设备，单日处理量达 250 万件，提高物流运输效率；申通（孝感）智慧物流电商产业园项目近日竣工，将提供 1000 余个就业岗位，增加单日快递吞吐量 200 多万件；菜鸟在全国 50 城设立专属临时分仓场地，在大数据指导下，商家最快 3 天即可入仓。

IT之家获悉，当前，快递业仍处在旺季，在即将到来的“双 12”和年货节等促销活动的推动下，快递业务量有望持续增长。