南芯发布全新氮化镓双 C 口快充方案 AC200：单口最大输出功率 65W

IT之家 12 月 5 日消息，南芯宣布推出全新氮化镓双 C 口快充方案 ——AC200，该方案具有成本低、效率高、EMI 性能好等优势。相比传统的双 C 口方案可省去 DC / DC，效率提升 3%~5% 以上，由于输出无额外的 DC / DC，EMI 特性更加友好，对于 40W~65W 双口适配器优势明显，解决温升瓶颈点，省去量产时产品灌胶环节，省去输出共模电感。

AC200 方案介绍

该方案采用全套南芯方案实现 2T2C 的功率转换，采用合封 GaN QR FLYBACK 转换器 SC3056 + 合封 SR 控制器 SC3510 + 协议芯片 SC2151A，具有成本低、效率高、EMI 性能好的优势。

(PCBA 54*54*23mm)

输入：90Vac ~ 264Vac

输出：2 个 C 口支持盲插，智能功率分配，兼容 FC、AFC、FCP、PD3.0、PPS 主流快充协议，具备 3.3-21V / 3A PPS 电压档位，单口最大输出功率为 65W（20V / 3.25A) 。

该方案在保持很好的便携性同时主打 45W+18W 双口快充，更适合多设备苹果用户使用，当然也能满足华为、小米等品牌设备快充需求。

- 两口均支持盲插 65W

- 两口同时带载，45W+18W max

- 支持协议

满载效率上，双变压器并联架构相比于传统的两级串联架构有着明显的提升，为客户带来更高效的充电体验。

方案推荐

上海南芯半导体科技是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司，拥有 Charge pump、DCDC、ACDC、有线充电、无线充电、快充协议、锂电保护等多条产品线，基于自主研发的升降压充电、电荷泵和 GaN 直驱等核心技术，推出了多款产品。能够提供从 AC 到电池的端到端有线、无线完整快充解决方案，产品覆盖 10W 到 200W 功率等级范围。