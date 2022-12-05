兴业银行加入 openGauss 社区，后者是华为开源的数据库

IT之家 12 月 5 日消息，据 openGauss 发布，兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）签署 CLA（公司贡献者许可协议），正式加入 openGauss 社区。

兴业银行加入 openGauss 社区，将积极参与社区源码贡献，瞄准金融行业特点与前沿技术需求，携手合作攻关 DB4AI、资源池化、异构数据库兼容等技术方向。同时有组织地与其他社区贡献者进行深入的技术讨论与实践创新，根据实际业务场景，提出功能需求和建议，助力 openGauss 在金融行业的实际落地与应用，丰富金融行业解决方案。

openGauss 是一款企业级开源关系型数据库，截至目前已有 200 多家企业和机构加入社区。开源 2 年多以来，已在金融、政府、电信、能源、制造、交通等行业核心业务中实现规模化商用。

2020 年，华为宣布开源数据库能力，开放 openGauss 数据库源代码，并成立 openGauss 开源社区。社区官网（http://opengauss.org）上线。

IT之家了解到，openGauss 内核源自 PostgreSQL，并着重在架构、事务、存储引擎、优化器等方向持续构建竞争力特性，在 ARM 架构的芯片上深度优化，并兼容 X86 架构。实现以下技术特点：

▶ 基于多核架构的并发控制技术、NUMA-Aware 存储引擎、SQL-Bypass 智能选路执行技术，释放处理器多核扩展能力，实现两路鲲鹏 128 核场景 150 万 tpmC 性能。

▶ 支持 RTO<10S 的快速故障倒换，全链路数据保护，满足安全及可靠性要求。

▶ 通过智能参数调优、慢 SQL 诊断、多维性能自监控、在线 SQL 时间预测等能力，让运维由繁至简。