华为 openGauss 数据库正式开源，并成立开源社区

IT之家7月2日消息 近期，华为正式宣布开源数据库能力，开放 openGauss 数据库源代码，并成立 openGauss 开源社区。社区官网（http://opengauss.org）同步上线。

openGauss 是一款开源关系型数据库管理系统，深度融合华为在数据库领域多年的经验。希望通过开源的魅力吸引更多的贡献者，共同构建一个能够融合多元化技术架构的企业级开源数据库社区。

IT之家了解到，openGauss 内核源自 PostgreSQL，并着重在架构、事务、存储引擎、优化器等方向持续构建竞争力特性，在 ARM 架构的芯片上深度优化，并兼容 X86 架构。实现以下技术特点：

▶ 基于多核架构的并发控制技术、NUMA-Aware 存储引擎、SQL-Bypass 智能选路执行技术，释放处理器多核扩展能力，实现两路鲲鹏 128 核场景 150 万 tpmC 性能。

▶ 支持 RTO<10S 的快速故障倒换，全链路数据保护，满足安全及可靠性要求。

▶ 通过智能参数调优、慢 SQL 诊断、多维性能自监控、在线 SQL 时间预测等能力，让运维由繁至简。

openGauss 采用木兰宽松许可证（Mulan PSL v2），允许所有社区参与者对代码进行自由修改、使用和引用。openGauss 社区同时成立了技术委员会，欢迎所有开发者贡献代码和文档。

华为始终秉持 “硬件开放、软件开源、使能伙伴 “的整体发展战略，支持伙伴基于 openGauss 打造自有品牌的数据库商业发行版，支持伙伴持续构建商业竞争力。

openGauss 开源数据库是基础软件的关键一环，华为将持续投入 openGauss 开源社区的开发和运营，并和全球开发者、伙伴共同促进 openGauss 社区的繁荣。

更多信息，请访问 openGauss 开源社区官方网站：http://opengauss.org，开发者代码托管平台：https://gitee.com/opengauss