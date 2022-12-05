带大家了解 Excel 中 Frequency 函数在最大连胜场数的应用

原文标题：《千万别学 Frequency 函数，一学你就停不下来……》

大家好，我是小爽~

前面的文章我们介绍过 Frequency 函数的基础语法，里面利用了数据轴的方式进行解析~

Frequency 函数的基础语法：

=FREQUENCY(Data_array,Bins_array)

=FREQUENCY (统计的区域，分段点)

在我百般追着赵老师继续写 Frequency 函数的延伸做法的「高压」之下，今天他终于「熬」出来了！！

▲ 被我逼的

所以现在我们来学习一下 Frequency 函数的延伸应用之一 —— 最大连胜场数。

什么意思呢？我们来看几个实际生活工作中的案例。

一群学生在排队，连续排在一起的相同性别的学生，最多不能超过 N 个人，不然就要重新调整位置； 在考核中，如果员工连续出现 N 次客户投诉，就需要对该员工进行警告； 在比赛场上，有时候需要看最大连胜场数，用来判断成员的发挥情况。 ……

这不，最近我跟赵老师来了一个比赛 —— 丢硬币！！

（总共十场，丢到字面我赢，丢到花面赵老师赢。）

我对自己的胜负结果，用 Excel 做了一下记录，结果如下：

现在我们需要计算出最大连胜场数是多少。

如果是你，你会怎么做？

思考中……

思考中……

思考中……

从表中，我们观察到：各个连续的胜，被「败」分隔成了一块一块的。

其实就是以「败」出现的位置作为分段点，计算各点之间有多少个「胜」的问题。

Frequency，是一个可以忽略逻辑值和文本，只针对数值进行分段统计的函数。

因此，我们需要按照场次顺序，编一组有序数值，如 G 列；

再将胜与败的序号分两列展示，如 I 列和 J 列；

在 I3 单元格输入公式，下拉填充：

=IF(C3="胜",G3)

在 J3 单元格输入公式，下拉填充：

=IF(C3="败",G3)

通过观察，我们可以发现，要想计算出每一段胜的连续个数，我们只需要统计：

2 之前有几个数，4~9 之间有几个数，9 之后有几个数。

这样我们就进入了 Frequency 函数，对数值进行分段统计个数的模式：

以「胜」对应的序号作为统计的数据点，「败」的序号作为分段点，Frequency 函数就可以帮我们数个数啦！

=FREQUENCY (胜的序值，败的序值)

公式返回的一组数值就是各自区间连胜的场数，其中的最大值便是最大连胜场数。

按照前面的思路拆解，现在我们就来看看用 Frequency 函数，怎么解决这个最大连胜次数的问题。

在 E3 单元格输入公式：

=MAX(FREQUENCY(IF(C3:C12="胜",ROW(1:10)),IF(C3:C12="败",ROW(1:10))))

按【CTRL+SHIFT+ENTER】进行数组运算，得到结果如下图：

一顿操作猛如虎，且看我下方慢慢解析~

公式如下：

=MAX(FREQUENCY(IF(C3:C12="胜",ROW(1:10)),IF(C3:C12="败",ROW(1:10))))

其中：

IF(C3:C12="胜",ROW(1:10))

—— 表示返回胜对应的行序，作为统计区域；

IF(C3:C12="败",ROW(1:10))

—— 表示返回败对应的行序，作为分段点值；

接下来就是用 Frequency 函数求出各区间数值的个数，结果返回数组 {1;0;0;4;1}，也就是是各个连胜区间对应的个数。

最后再用 MAX 函数求出最大值，就是最大连胜场数了。

小小拓展一下，公式还可以简化为：

=MAX(FREQUENCY(ROW(1:11),IF(C3:C12<>"胜",ROW(1:10))))-1

为什么可以这么简化呢？

其实这个公式的原理，跟前面的思路是差不多的。

具体思路的拆解，就留给大家后面自己思考了。

本文介绍了 Frequency 函数在最大连胜场数的应用：

❶ Frequency 函数的语法规则：=Frequency（统计的区域，分段点）。

❷ 最大连胜场数的思路解析：当我们遇到类似关于统计连续出现最大次数的问题，可以构造一组有序数值，进入 Frequency 函数模式来解决。

❸ 公式原理：分段点就是败的序号，统计区域是胜的序号。

说好的 Frequency 函数基础语法相关文章，戳这里：

这个函数比 COUNTIF 好用，助你高效工作

如果你工作中经常用到 Excel，偶尔还会为 Excel 熬夜加班，看教程觉得自己都会了，实操起来还是两眼一抹黑……

这个时候就需要系统地学习 Excel 啦！

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：赵骄阳 & 小爽，编辑：竺兰