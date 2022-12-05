Canalys：2022 年 Q3 季度 AirPods Pro 2 等无线耳机热销，推动苹果 TWS 份额增长 34%

IT之家 12 月 5 日消息，根据新的市场研究数据，苹果推出的 AirPods Pro 2 有助于扩大其在第三季度“真无线立体声 TWS”无线耳机市场上的领先地位。

苹果公司 AirPods 阵容在 TWS 市场上占主导地位已经有一段时间，一直持续到 2022 年第三季度。随着 9 月份更新的 AirPods Pro 2 的推出，这种领先优势进一步扩大。

根据 Canalys 数据，全球智能个人耳机市场在 2022 年 Q3 连续第二个季度出现下滑，出货量同比下降 4%，至 1.136 亿台。然而，TWS 是唯一出现增长的子类别，同比增长 6%，总数达到 7690 万台。

本季度再次领先的是苹果公司，其全球出货量从 2021 年 Q3 的 1780 万台增长到 2022 年 Q3 的 2380 万台，增长 34%。这一高涨也意味着其市场份额的增长，从 2021 年 Q3 的 24.6% 增长到 2022 年 Q3 的 30.9%。

据分析人士称，AirPods Pro 2 的推出极大地促进了苹果耳机的销售。该型号仅在本季度就出货 420 万只，占所有 AirPods 出货量的 20%。

IT之家获悉，三星耳机从 2021 年 Q3 的 870 万出货量下降 15% 至 740 万，市场份额从 12% 降至 9.6%。周一报告称，尽管三星此前推出了 Galaxy Buds 2 Pro，但到 8 月底才发货，而且销售价格较高，“限制了市场表现”。

前五名中的另一个表现好的厂商是 boAt，增长了 50%，达到 410 万台，而一年前只有 280 万台。排名第四的小米耳机出货量同比下降 31% 至 340 万，Skullcandy 下降 4% 至 260 万。