CDPR 将结束对《巫师：昆特牌》的更新，团队转移到其他项目

IT之家 12 月 5 日消息，据 IGN 的消息，CDPR 将结束对《巫师：昆特牌》的支持，只保留少数工作人员维持游戏运营，其余的开发者将转移至其他项目。

《巫师：昆特牌》将在 2023 年更新新卡牌并举行电子竞技赛，因此更新会在 2024 年结束。具体来说，游戏将在 2023 年 4 月、7 月和 9 月的三个扩展包中发布 72 张卡牌，还将举行两场电子竞技锦标赛，之后就转为以社区为中心的维护阶段，通过社区投票来变动平衡性。

CDPR 高级经理 Paweł Burza 回应 IGN 称：“谈到《巫师：昆特牌》以及其社区，我想说这款游戏还没有结束，游戏还将见证另一个伟大的一年（甚至更多）。”

IT之家了解到，《巫师：昆特牌》于 2016 年 10 月首次以封闭测试版发布，于 2022 年 5 月庆祝了公测五周年，是一款衍生自《巫师 3：狂猎》的卡牌游戏。

CDPR 目前确实有多个项目在忙，包括下一代《巫师》系列三部曲、《赛博朋克 2077》的首个剧情资料片、《巫师》初代的重制版等，甚至还有《赛博朋克 2077》的续作排在后面。空出人手来满足开发大型项目，也许能避免出现下一个《赛博朋克 2077》的发售噩梦。