数据显示美国 Apple News + 订阅用户的知名媒体阅读量正在下降

IT之家 12 月 6 日消息，根据市场调查机构 Press Gazette 公布的最新数据，美国 Apple News+ 订阅用户阅读知名出版物的量越来越少，但目前并不确定明年是否也会呈现这样的趋势。

数据显示 2022 年上半年，Apple News+ 排名前 25 位的杂志总发行量超过 130 万。这比 2021 年上半年的数字要高，但低于 2021 年下半年的数字。

IT之家了解到，报告中的这些数据是由审计媒体联盟（AAM）提供的，计算方式是每期杂志的平均独特打开量。具体数据如下：

2021 年上半年：1,255,802 次

2021 年下半年：1,622,823 次

2022 年上半年：1,333,088 次

Press Gazette 还分享了前十名 Apple News + 发行量的变化图和 Apple News + 上前 25 名美国杂志的图表。然而，出版商指出，“每个时期的前 25 名杂志略有不同，这意味着尽管存在浮动，但目前排名靠前的许多杂志的发行量还是出现明显增加”。

在前十名发行量图表中，十家出版商中只有四家的同比变化为负数。排名前 25 位的图表追踪了每期独特的 Apple News + 用户的平均数量，与每期的总开本相比。杂志发行量并不是衡量 Apple News+ 服务成功与否的关键指标，通货膨胀等宏观环境因素也会影响杂志的阅读量。