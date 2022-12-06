Salesforce 遭遇高管离职潮，股价创疫情以来新低

北京时间 12 月 6 日上午消息，Salesforce 的高层动荡正在引起华尔街的担忧。

本周一，Salesforce 宣布旗下 Slack 首席执行官斯图尔特・巴菲尔德（Stewart Butterfield）离职。在去年 Salesforce 收购 Slack 的交易中，巴菲尔德加入 Salesforce。这也是 Salesforce 公司历史上规模最大的一笔收购。上周三，策划了收购 Slack 交易的 Salesforce 联席首席执行官布雷特・泰勒（Bret Taylor）也表示，他将从公司离职。目前距离他被晋升为联席首席执行官的职位只有一年时间。

在泰勒宣布离职的三个交易日后，Salesforce 发布了第三季度财报，随后遭遇了今年表现最差的三个交易日中的两个，股价单日分别下跌 8.3% 和 7.4%。今年，Salesforce 市值已经缩水 47%，而同期纳斯达克指数的跌幅为 28%。目前，Salesforce 股价已经跌至 2020 年 3 月疫情爆发初期以来的最低水平。

泰勒于 2016 年加入 Salesforce，当时 Salesforce 收购了他的创业公司 Quip。他此次表示，将回归创业。Salesforce 联席首席执行官马克・贝尼奥夫（Marc Benioff）在财报电话会议上表示：“我们必须给他自由。我能够理解，但这不是我喜欢的。”

巴菲尔德的离职原因则并不相同。他在一条 Slack 消息中表示：“我不会再去创业。尽管听起来很老套，但我会把更多时间花在和家人一起（以及从事一些个人项目，专注于健康，还有把时间花在作为大型组织领导时很难去做的事情上）。”

Salesforce 即将离开的高管还有更多。上月，该公司表示，总裁兼战略负责人加文・帕特森（Gavin Patterson）将于 1 月离职。上周四，Salesforce 旗下 Tableau 的总裁及首席执行官马克・内尔森（Mark Nelson）在 Twitter 表示，这是他在公司的最后一天。

消息人士表示，与巴菲尔德一起，Slack 还有其他高管将离职，包括产品负责人塔玛尔・叶赫书亚（Tamar Yehoshua）和负责品牌、市场、公关的高级副总裁乔纳桑・普林斯（Jonathan Prince）。巴菲尔德在一条 Slack 信息中表示，Slack 的产品高级副总裁诺亚・维斯（Noah Weiss）将接替叶赫书亚。巴菲尔德本人的继任者是 2019 年加入 Salesforce 的执行副总裁利迪安・琼斯（Lidiane Jones）。

Salesforce 在疫情期间收购了 Slack。由于当时企业员工被迫居家办公，Slack 的应用非常热门。在 2020 年 3 月 25 日的一系列 Twitter 帖文中，巴菲尔德表示，公司正在经历“新建团队和新付费用户激增的初步迹象，这是我们从未见过的”。他还表示，关于企业内部沟通从电子邮件到聊天应用的转型，“我们认为这在未来 5 到 7 年中是不可避免的”趋势，疫情只是推动“加速了 18 个月”。

Salesforce 对 Slack 的发展非常感兴趣，并以 270 亿美元的价格收购了该公司，给予该公司的前瞻市盈率达到 24 倍。这也是软件行业历史上出现的最高市盈率之一。尽管泰勒当时还不是首席执行官，但这笔交易上到处都是他的名字。提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件显示，泰勒于 2020 年 8 月和 9 月多次与巴菲尔德就可能的收购进行接触。双方持续谈判，最终在当年 12 月 1 日宣布了收购协议。

Salesforce 对 Slack 的收购于 2021 年 7 月完成，其股价在 4 个月后达到接近 310 美元的历史最高点。自那时以来，Salesforce 股价已经缩水了 57%，周一收盘价为 133.93 美元。

与其他高估值的科技公司类似，今年 Salesforce 受到了通胀飙升和利率上调的打击。这些因素促使投资者在经济环境低迷时选择更安全的投资领域。与此同时，Salesforce 的业绩也表现不佳。上周，该公司公布的第三季度营收同比增长 14%，是自该公司 2004 年首次公开招股（IPO）以来的最低增速。同时，Salesforce 预计第四季度营收只会同比增长 8% 到 10%。

Salesforce 还打破了第三季度财报的传统，未能公布下一财年的业绩展望。

券商 Guggenheim 分析师在研究报告中表示，“房间里出现了两头大象”，第一个问题就是未能提供明年的业绩展望。“第二头大象是，为什么泰勒在任职仅仅一年后就决定放弃备受瞩目的联席首席执行官兼副董事长的职位。”他们对 Salesforce 的股票评级为“持有”，并提醒投资者，3 年前，基思・布洛克（Keith Block）在上任 18 个月之后就辞去了联席首席执行官的职务，“自那时以来，该公司似乎一直处于困境中”。

在泰勒将离职的消息上周公布之后，券商 Wedbush 的分析师也写道：“华尔街把泰勒视为 Salesforce CRM 战略的中流砥柱之一，因此这令人震惊”。

Salesforce 的发言人拒绝对此置评，只是重申了该公司早些时候就巴菲尔德离职发表的声明。

上周四，研究机构 Wolfe Research 将 Salesforce 的股票评级从“买入”下调至“持有”，并表示，在经历了执行错误、重要人物离职和营收增长放缓之后，该公司正在翻开“艰难的新篇章”。

2022 年，Salesforce 股价遭遇的唯一一次更大打击是在年初。1 月 5 日，当时瑞银下调了 Salesforce 和 Adobe 两家公司的股票评级，并表示企业技术支出此前受到疫情的推动，而两家公司未来将遭遇持续的增长放缓。