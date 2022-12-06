特斯拉电动汽车 11 月在德国销量破万，同比接近翻番

12 月 6 日消息，据国外媒体报道，乘联会等所公布的数据显示，特斯拉上海超级工厂在 11 月份的批发销量，超过了 10 万辆，创下新高，同比翻番。

而从外媒最新的报道来看，在刚刚过去的 11 月份，特斯拉电动汽车在德国市场的销量，同比也接近翻番。

德国方面追踪汽车注册量的相关机构的数据显示，11 月份特斯拉电动汽车在德国销售 10819 辆，同比大增 92.7%。

就德国相关机构公布的销量数据而言，11 月份特斯拉在德国市场的销量，要高于丰田、雷诺、现代、起亚等众多厂商，丰田 11 月份在德国销售 7188 辆汽车，雷诺为 7340 辆，现代为 10090 辆，起亚则是 6887 辆。

虽然 11 月份特斯拉电动汽车在德国市场的销量接近翻番，但在销量上，与德国本土的大品牌还是有不小的差距。

德国本土的大品牌中，大众汽车 11 月份在德国市场销售 46807 辆，梅赛德斯-奔驰销售 27591 辆，奥迪销售 22054 辆，宝马销售 18983 辆。

特斯拉电动汽车 11 月份在德国市场的销量同比大增，预计同他们在柏林近郊的超级工厂有关。经过多年的建设之后，这一超级工厂在今年的 3 月 22 日举行了开业典礼，所生产的电动汽车也开始向消费者交付，随着产能的提升，交付量也在不断提升。