特斯拉潮州事故当事双方齐澄清：鉴定结果还没出来

IT之家 12 月 5 日消息，针对网络传闻“潮州案鉴定结果出来了，司机全程未踩刹车”，特斯拉潮州事故车主家属詹丘比在微博发布《潮州案仍在鉴定中，车主至今未拿到数据》进行辟谣。

詹丘比表示，事故发生的原因还在鉴定过程中，因为鉴定机构司法鉴定科学研究院申请延长了一个月。

文中称，近日突然出现大量贴子称“潮州特斯拉鉴定结果已经出来了，车主全程踩着加速踏板，未踩刹车”，“对骑车人的避让是车辆激活的自动避让系统，不是车主自己避让的”，“受害者已起诉司机故意杀人”……

@詹丘比 表示，“事故发生一个月，这段时间我们一直在配合政府部门和交警处理善后事宜，事故发生的原因还在鉴定过程中”。

对于其他传闻，文中指出，“2 死 3 伤的惨烈事故，踩的是哪个踏板是最关键的问题，绝不能随口瞎说！”“避让行人的操作是他（司机）做的，刹车他是不断重复踩放、踩放，这个交警都做了记录的。”“说受害者已经对司机起诉故意杀人，我们理解不了这位博主为何要这样造谣。”

据红星新闻报道，特斯拉方面也对此表示：“没有接到鉴定结果出来的消息，出来了会第一时间同步。”特斯拉方面此前表示，参与“潮州 2 死 3 伤”事故鉴定工作的是国家认可的专业权威鉴定机构，由警方选定。在警方监督下，鉴定工作正在进行，最终事故鉴定结果需等待警方通告，一切以警方公布的信息为准。特斯拉遵从警方和鉴定机构的安排，现阶段的工作是全力配合各项调查工作。

IT之家了解到，11 月 5 日，广东潮州一辆特斯拉小车失控高速行驶 2 公里多，接连撞上一辆摩托车、多辆自行车和一辆三轮车，造成 2 死 3 伤。