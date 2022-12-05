特斯拉 Cybertruck 双门版曝光，比四门版更帅

IT之家 12 月 5 日消息，近日一些目光敏锐的电动汽车爱好者发现，特斯拉在彼得森汽车博物馆的展览中分享了其未来主义全电动皮卡 Cybertruck 的另一个版本 —— 双门版。

特斯拉在彼得森博物馆的展览内容非常广泛，主要介绍该公司的历史，以及多年来帮助其成为电动车领域主导力量的产品和创新。作为一款即将推出的汽车，特斯拉 Cybertruck 卡车在展览中有大量的介绍。

在 Cybertruck 展区中，有一张该车的设计草图，这张草图很特别，因为其描绘的皮卡车与官方公布的 Cybertruck 有很大的不同，草图中的车辆是一辆双门的 Cybertruck。在双门 Cybertruck 的草图中，该车看起来比特斯拉目前公布的 Cybertruck 原型车车身更紧凑，但尾箱体积似乎没有变化，也能装载很多货物，整体看起来似乎比四门版更帅。

IT之家了解到，在 2019 年底公布最初的 Cybertruck 原型车后，埃隆-马斯克在 Twitter 上被问到，特斯拉是否愿意在未来制造更紧凑的 Cybertruck 版本，马斯克回答称：“从长远来看，制造更小的 Cybertruck 可能也是有意义的。”

外形具有高辨识度的特斯拉 Cybertruck 在 2019 年发布后便受到广泛关注，但因为种种原因，原定于 2021 年底投产的该款车型屡次出现了跳票。不过，消费者对目前推迟到 2023 年年中正式生产的 Cybertruck 的热情仍旧高涨，到今年 11 月，Cybertruck 预定数量已经超过 160 万。