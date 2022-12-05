需求不及预期的特斯拉被曝将降低上海工厂 20% 产能，最快本周生效

12 月 5 日消息，路透社援引知情人士透露，由于电动汽车的国内需求没有达到特斯拉预期，该公司计划降低其上海工厂的产能。

知情人士表示，减产最快将于本周生效。他们估计，此举可能导致上海工厂产能降低约 20%。

其中一位知情人士说，这一决定是在特斯拉评估了其在中国市场近期表现后做出的。他补充说，如果需求增加，特斯拉有能力迅速提高产能。特斯拉中国公司拒绝就此置评。

此次减产标志着特斯拉首次自愿降低其上海工厂的产能。然而，最近的降价和保险补贴等激励措施的增加，以及更短的交货时间，表明在工厂升级后，需求已经跟不上供应。特斯拉上海工厂的产能翻了一番，达到每年约 100 万辆。

特斯拉中国公司的交付量在 9 月份达到创纪录高位后，10 月份有所下降。

股权研究公司 JL Warren Capital 首席执行官李俊恒在 11 月 22 日的研究报告中说，特斯拉上海工厂的全部产能约为每月 8.5 万辆。如果没有更多的促销活动，来自国内市场的新订单可能会在 12 月份恢复正常，即每月约 2.5 万辆。显然，特斯拉新增的产量不可能全部被出口吸收。

同时，在中国这个全球最大的电动汽车市场，特斯拉正面临来自比亚迪和广汽集团等本土汽车制造商日益激烈的竞争，而且这些制造商正在提价。比亚迪在 11 月份连续第九个月创下销量纪录，交付量超过 23 万辆，其中包括近 11.4 万辆纯电动车型。

特斯拉的可靠性也再次成为人们关注的焦点。在过去一个月，特斯拉在中国发出了两次召回，以便进行空中软件升级，并对部分车辆进行维护。最近一辆 Model Y 卷入致命车祸导致两人死亡，也再次引发了人们对特斯拉安全记录的讨论。