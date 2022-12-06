抖音治理“不良剧情直播”，禁止虚假剧情恶意炒作

IT之家 12 月 6 日消息，抖音直播公告显示，抖音直播将开展“不良剧情直播”治理。数据显示，2022 年 1 月以来，抖音直播共处罚相关违规账号 99074 个，对存在持续违规行为的 31491 个账号回收了直播权限，并无限期回收 964 个账号的使用权限。
IT之家了解到，抖音面向主播和商家提醒称，“不良剧本炒作”“剧情炒作带货”等行为带有欺骗性质，不仅不会起到正面作用，反而会造成严重违规的后果，希望每位主播和商家不因过度追求短期流量损害自身口碑。抖音直播对不良剧情直播的重点措施如下：
从严整治不良价值导向的剧本演绎直播。抖音直播从严整治任何演绎不良导向剧情的直播，包括但不限于炮制有悖伦理的家常闹剧，炒作暴力争夺财产、威胁恐吓家破人亡等狗血荒诞的煽动性剧情直播。
禁止虚假剧情恶意炒作。抖音直播禁止虚假剧情恶意炒作，包括但不限于故意制造事端，或制造、引用虚假事实进行不当评述，或利用他人隐私、关系纠纷、绯闻八卦等信息，扰乱社区秩序激化社区矛盾。
坚决杜绝炮制卖惨剧情营销带货。抖音直播坚决杜绝炮制剧情营销带货的行为，以狗血剧情刺激消费或编造故事卖惨式带货，包括但不限于以报复渣男、惩治无良商家、教训不孝子女、拯救农民伯伯等为名义博取消费者的同情心，诱导其购买直播间内售卖的商品。
严惩恶意编造煽动性剧情。抖音直播严惩恶意编造冲突剧情，故意煽动消费者情绪的行为，包括但不限于以家庭矛盾、婆媳矛盾、家庭暴力、情感纠纷、团队矛盾等煽动性剧情。
严厉打击以情感调解为名义炒作纠纷。抖音直播严厉打击以任何形式传递不良价值观，包括但不限于主播以“调解感情纠纷”为名，宣扬颠覆传统道德观，进行错位、夸张、不合常规的剧情直播。