抖音治理“不良剧情直播”，禁止虚假剧情恶意炒作

IT之家 12 月 6 日消息，抖音直播公告显示，抖音直播将开展“不良剧情直播”治理。数据显示，2022 年 1 月以来，抖音直播共处罚相关违规账号 99074 个，对存在持续违规行为的 31491 个账号回收了直播权限，并无限期回收 964 个账号的使用权限。

IT之家了解到，抖音面向主播和商家提醒称，“不良剧本炒作”“剧情炒作带货”等行为带有欺骗性质，不仅不会起到正面作用，反而会造成严重违规的后果，希望每位主播和商家不因过度追求短期流量损害自身口碑。抖音直播对不良剧情直播的重点措施如下：