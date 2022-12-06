南芯科技推出 PFC 控制芯片 SC3201：支持全功率段 PD 快充

IT之家 12 月 6 日消息，随着现在百瓦大功率适配器的普及，高开关频率、高功率密度、高效率要求需要更好的反激架构。针对功率大于 75W 以上的部分中大功率充电器、适配器等，通常需要进行功率因数校正（PFC），这也带动了相应的 PFC 控制器、电感、整流滤波等器件的市场需求。

南芯科技宣布推出新一代的 PFC 控制芯片 ——SC3201，可满足中大功率充电器、适配器对功率因数和输入电流谐波的要求。具备无需辅组绕组、集成 THD 优化、支持分段式输出等核心技术。南芯 SC3201 采用 SOT23-6 封装，VDD 支持 9-30V，SC3201 不仅支持 VFB 过压保护、VDD 欠压保护、周期限流保护、超高温保护等多重保护措施，还支持第二级独立的过压、欠压、过流保护。IT之家了解到，该芯片可广泛用于 USB-PD 充电器，AC-DC 适配器，LED 驱动器、工业电源、电动工具等领域。

南芯 SC3201 PFC 控制器可搭配高频 QR 控制器 SC30xx 系列以及同步整流控制器 SC35xx 系列，形成 80W-160W 的整套解决方案。

南芯 100W 方案 demo 展示

以 100W 适配器设计为例，采用 SC3201+SC3057+SC3503 整套方案，可在全输入范围获得高 PF 值与高效率。整机满载效率可达 94.3%，在 90Vac 最低输入电压仍然可以达到 92.3% 的效率值；在全电压范围内，PF 值均在 0.9 以上。

效率曲线

PF 值曲线

南芯科技布局 PD 快充全套解决方案，从第一颗 PD 协议芯片的推出，南芯科技针对 USB-PD 适配器市场，前后推出适用于宽输出电压范围的次级反馈（SSR）控制器、超快速关断次级同步整流（SR）控制器和集成 CC / CV 控制环路的协议芯片，组成一揽子的全套解决方案。

南芯已实现氮化镓控制芯片的自主可控，至今已成功量产多款集成 GaN 直驱的控制器，凭借成熟的高集成度 GaN 解决方案，已与多品牌达成深度合作。GaN 器件在 PD 快充电源中的技术发展可分为 3 步：

控制器 + 驱动 + 器件

控制器 +(驱动 / 器件)

控制器 / 驱动 / 器件三合一

最初的氮化镓快充电源一般需要采用控制器 + 驱动 + 氮化镓功率器件组合设计，不仅电路布局较为复杂，产品开发难度相对较大，且成本也比较高。之后业内开始尝试将氮化镓功率器件、PWM 控制器、驱动器整合到一个封装内部，实现高集成度的氮化镓合封芯片设计。

南芯科技现已完成 PD 快充全功率段的芯片布局，从 PFC 控制器，氮化镓合封芯片，同步整流芯片与同步整流控制器和协议芯片产品，实现完整的一站式解决方案，具有外围器件简洁，集成度高，转换效率高等优势。