已置顶横条通知，谷歌 Chrome 浏览器不再支持 Win7 / Win8.1 平台

IT之家 12 月 6 日消息，仍在 Windows 7 Service Pack 1、Windows 8.1 或 Windows Server 2012 R2 设备上运行谷歌 Chrome 浏览器的用户，今天打开之后会在 Chrome 浏览器顶部收到一条通知，告知用户相关支持即将结束。

Win7 设备今天打开 Chrome 浏览器，上面通知写道：“想要获得后续谷歌 Chrome 更新，你需要升级到 Win10 或者更高版本。当前设备运行的是 Win7 系统”。

IT之家了解到，微软宣布将于 2023 年 1 月停止对 Win7 扩展支持周期（ESU）的支持，停止对 Win8.1 的扩展支持。谷歌也宣布于 2023 年 2 月停止对 Win7/ Win8.1 平台的支持。

目前这个通知虽然可以点击“X”进行关闭，但是下次打开 Chrome 之后会再次打开。有一个选项可以禁用该通知，但它只适用于已安装的 Chrome 浏览器版本。Günter Born 在 Chrome 官方支持论坛上发现了一个帖子，介绍了禁用这个通知的方法：