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已置顶横条通知，谷歌 Chrome 浏览器不再支持 Win7 / Win8.1 平台

2022/12/6 16:04:33 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 6 日消息，仍在 Windows 7 Service Pack 1、Windows 8.1 或 Windows Server 2012 R2 设备上运行谷歌 Chrome 浏览器的用户，今天打开之后会在 Chrome 浏览器顶部收到一条通知，告知用户相关支持即将结束。

Win7 设备今天打开 Chrome 浏览器，上面通知写道：“想要获得后续谷歌 Chrome 更新，你需要升级到 Win10 或者更高版本。当前设备运行的是 Win7 系统”。

IT之家了解到，微软宣布将于 2023 年 1 月停止对 Win7 扩展支持周期（ESU）的支持，停止对 Win8.1 的扩展支持。谷歌也宣布于 2023 年 2 月停止对 Win7/ Win8.1 平台的支持。

目前这个通知虽然可以点击“X”进行关闭，但是下次打开 Chrome 之后会再次打开。有一个选项可以禁用该通知，但它只适用于已安装的 Chrome 浏览器版本。Günter Born 在 Chrome 官方支持论坛上发现了一个帖子，介绍了禁用这个通知的方法：

  • 1. 打开“开始”，输入 regedit.exe，选择注册表编辑器。

  • 2. 转到 HKEY_CURRENT_USER / Software / Policies / Google / Chrome。

  • 如果其中一个键不存在，在前面的键上点击右键，选择新建 > 键。给它起个相应的名字。

  • 3. 右键点击 Chrome，选择新建 > Dword（32 位）值。

  • 4. 将其命名为 SuppressUnsupportedOSWarning

  • 5. 双击该名称并将其值设为 1。

  • 6. 重新启动计算机。

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关键词：Chrome

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