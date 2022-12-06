苹果在欧洲推出自助维修计划：支持 iPhone 12/13 系列、Apple Silicon Mac 等设备

IT之家 12 月 6 日消息，苹果公司今天宣布，已经在欧洲推出了自助维修计划，首次将该计划扩展到美国地区之外。

比利时、法国、德国、意大利、波兰、西班牙、瑞典和英国的客户现在可以通过苹果自助维修商店购买苹果公司的原装零部件，并查阅维修手册。苹果公司表示，希望自助完成维修的客户将能够为 iPhone 12 和 iPhone 13 系列以及装有 Apple Silicon 的 Mac 笔记本进行许多最常见的维修。

IT之家获悉，要进行维修，客户首先需要查看其产品的维修手册和 Apple 支持网站上的具体维修。之后，就可以从自助维修店订购所需的零件和工具，并开始维修。苹果公司说，商店提供的所有工具和零件都经过了“广泛的测试，以确保最高的质量、安全性和可靠性”。

虽然客户必须订购维修所需的零部件，但苹果公司还将提供 49 美元的工具包，其中包括为客户进行维修所需的所有基本工具。在需要送回苹果公司之前，客户可以使用该租赁套件一周，并免费寄送。这种租赁方案为那些不想完全拥有和购买工具，只进行一次维修的客户提供了灵活性。

该计划是苹果公司努力“进一步扩大维修范围”的一部分，但苹果也提醒说，“绝大多数”客户仍然应该去专业的维修机构，如 Apple Store 零售店，以确保他们的设备得到安全和可靠的维修。在过去三年中，苹果公司已经扩大了其维修网络，包括 3000 多家独立维修商和全球 5000 多家授权服务提供商。