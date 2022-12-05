马斯克不愿支付“苹果税”，推特和苹果如何避免“战争”

如果苹果从 App Store 下架推特 App，那么埃隆・马斯克（Elon Musk）和苹果都会损失惨重。知名专栏作家 Mark Gurman 表示，有一个方案可以解决双方之间的纠纷，同时给马斯克带来他想要的东西。

首先，如果与苹果发生全面“战争”，推特将陷入生存困境。App Store 可以触达全球超过 15 亿台设备，是用户获得推特应用的最佳途径。马斯克曾表示，他可以打造自己的手机和操作系统，从而绕开苹果和谷歌。然而，这样做太复杂，因此可能性不大。

苹果也将面临一场灾难。如果苹果下架推特，那么苹果高管可能会面临美国国会的质疑，苹果的品牌将受到严重损害，而苹果将被认为存在政治偏见。此外，苹果生态中将不再包括推特，而推特 App 也是许多用户坚持使用苹果设备的原因。

马斯克表示，他与苹果的冲突是“为文明的未来而战”，并对苹果的应用审核制度提出指责。这并不是偶然。他对苹果更大的不满在于 App Store 收取的费用。马斯克正在向立法机构和公众舆论发出信号，即如果苹果下架推特或是以任何方式扼杀这款应用，那么就是在限制言论自由。

现实情况是，苹果将给推特提供前所未有的回旋余地。只要推特不违法 App Store 的“黄金法则”，即必须给苹果提供 30% 的收入分成，苹果就不会下架推特应用。

这笔收入分成对马斯克来说是个严重问题。他最近在收购推特时花费了 440 亿美元，他承认这笔钱太多了。马斯克明确表示，他希望在三年时间里修复推特，随后将其出售或是上市。他还承诺，推动推特转向用户付费订购的商业模式，并增加新功能、升级已有功能，从而提升利润。

将推特转向完全付费订购的模式，并在三年内收回投资，这几乎不可能，尤其考虑到苹果将从推特的收入中分成 30%。更糟糕的是，苹果已经削减了在推特上的广告开支。（不过马斯克上周末表示，苹果的广告支出已经恢复。）

因此，身为亿万富翁的马斯克在过去一周中将矛头对准苹果也就不足为奇。他知道苹果已经成为他实现财务目标的障碍，而他将以言论自由为工具来保护自己。

正是意识到这样的局面，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）开始介入，试图平息双方之间的紧张气氛。两人上周在苹果总部会面。马斯克表示，他被告知，苹果从未考虑过下架推特应用，而这个说法是马斯克最先提出的。

双方之间的僵局可能并未结束。如果马斯克试图规避 App Store 的收费，库克将不得不考虑是否下架推特。

从表面上来看，这是个艰难的决定，但实际上苹果别无选择。如果推特将自己的支付系统嵌入到应用中，绕开苹果的收费机制，那么库克就必须遵循自己的规则，下架推特（但在这之前可能会给马斯克几天时间考虑是否要改变决定）。

可能会有很多人认为，考虑到马斯克更倾向于不对内容进行审核，也不封禁用户帐号，因此如果推特从 App Store 下架，可能会对社会更好。但很明显，库克也不希望事情发展到这样的地步。

这并不是因为下架推特会给苹果带来亏损，而是因为这样的事件有可能给整个苹果生态造成危机。如果马斯克公开藐视苹果的规则，那么可能会引发多米诺骨牌效应，吸引其它公司的效仿。随后，整个 App Store 商业模式就将走向崩溃。

因此，库克需要让马斯克冷静下来。现在的问题是，双方之间的和平协议可能会持续多久。无论他们在加州库比蒂诺的苹果园区总部会面时讨论了什么，马斯克都不太可能默默接受苹果 30% 的收入分成规则。（马斯克多年来一直批评苹果这样的收费模式。）

好消息是，目前也有一个完全符合规则的方案，可以让两家公司避免危机，而马斯克也可以获得用户付费订购 Twitter Blue 服务的全部 8 美元。

推特可以建立一个网站，接受 Blue 和其他付费服务的在线支付，然后要求用户通过网页注册推特。随后，当用户通过 iPhone 或 iPad 登录推特时，付费服务将被解锁，而用户也不需要通过苹果处理付款。

这将为马斯克省去支付给苹果的 30% 费用，只需要承担一些信用卡手续费即可。这是符合 App Store 规则的。根据 App Store 指南中的“跨平台服务”规则，用户可以从其它平台，包括网页端，进行付费订购，只要同样的服务也可以通过 iOS 端获得。

马斯克可以在网页端收费 8 美元，随后将 iOS 端的价格象征性地上调 30%。无论采取哪种方式，他都能拿到 8 美元，但这样的定价将鼓励用户通过网页端付费。不过值得注意的是，苹果的规则也要求，不得在 iOS 应用内的任何地方推广网页端支付方案，因此这样的调整可能需要配合端外的营销活动。

利用 App Store 的规则，马斯克可以绕开苹果 30% 的收入分成，同时将自己的应用保留在 App Store 中，从而避免自己和苹果都陷入两难境地。很有可能，库克和苹果也会认为，这样做将是一场胜利。