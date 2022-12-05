苹果正招募神经渲染研究科学家，旨在为 AR / VR 产品打造沉浸式体验

IT之家 12 月 5 日消息，苹果公司的神经渲染研究团队（Neural Rendering Research Team）上周发布了一份招募公告，显示正在招募一名神经渲染研究科学家，从而帮助苹果在 AR / VR 中构建完全沉浸式的 3D 体验。

苹果对于这一职位的要求非常高，至少要在 CVPR/ECCV/ICCV/SIGGRAPH/NeurIPS 等顶级会议发表过论文，具备计算机视觉、计算机图形学、机器学习或相关领域的博士学位，而且熟练掌握 Python 和深度学习框架（PyTorch 或类似框架）等。

神经渲染研究团队隶属于负责开发苹果产品的实时设备计算机视觉和机器感知技术的应用研究和工程组织视频计算机视觉团队（Video Computer Vision / VCV）。

神经渲染研究团队的使命是在 AR / VR 中构建完全沉浸式的 3D 体验。我们相信，神经渲染将是所述体验在未来十年里的基础推动力量。作为一支应用研究团队，我们负责苹果的神经渲染研究，并有着实际的专注目标，亦即开发和探索用于重建、视图合成、动画、编辑和自动生成真实感 3D 场景和 Avatar 等应用的尖端算法。

对于这一职位的主要作用，苹果将其描述为：



神经渲染研究团队隶属于视频计算机视觉 (VCV)，这是一个集中的应用研究和工程组织，负责开发跨 Apple 产品的实时设备端计算机视觉和机器感知技术。

IT之家了解到，现有爆料表明，苹果已经在开发一款 XR 头显，预计将在 2023 年的某个时候发布。据称，这款产品将拥有属于该系列的特有系统，名为 xrOS，就像 Apple TV 和 Apple Watch 一样，它还将拥有专门的 App Store 和生态系统。