华为 MatePad Paper 成中国电商市场截至 Q3 末最畅销的电子纸平板机型

IT之家 12 月 6 日消息，今年 3 月，华为在中国大陆发布了其首款电子纸平板 MatePad Paper，搭载鸿蒙系统，这标志着华为正式进入近两年大火的电子纸平板领域。据洛图科技（RUNTO）报告，上市之后，MatePad Paper 迅速成为增长最快的单品，从 3 月起到第三季度末，排名电子纸平板线上市场的累计销量之首位。

MatePad Paper，3 月到 Q3 末累计销量第一

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，MatePad Paper 在上市后 2 个月之后的 5 月，线上销量即直接超越了长时间占据头把交椅的亚马逊 Kindle 青春版，跃居第一畅销机型；并在 5、6、7 月连续 3 个月霸榜电子纸平板线上市场第一销量机型。在 5 月的单月销量更是突破了 1 万台，成为截至现在的唯一单月线上销售过万台的电子纸办公本。

2022 年 5-7 月中国电子纸平板线上销量 TOP10 机型，单位：台

拉长时间维度来看，尽管从 8 月起，华为的销量开始回落，Kindlle 逐渐回升，以及其它国产品牌的新品带来冲击，MatePad Paper 仍旧位居从 3 月起到第 3 季度末的电子纸平板机型累计销量排名的首位，Kindle 青春版跟随其后。

2022 年 3-9 月中国电子纸平板线上销量 TOP10 机型，单位：台

受益华为，智能办公本份额攀升至近 5 成

洛图科技（RUNTO）分析师认为，作为中国消费电子品牌的头部厂商之一，华为的加入起到了两个作用：一方面，使得大尺寸电子纸在消费端的应用市场规模和关注度起到了显著的推高作用。从当前的形势来看，本身小众的电子纸平板市场有了华为等大品牌的加持，市场热度进一步持续攀升。同时，华为的加入也为市场注入一支强心剂，加快了各大墨水屏厂商的研发创新。

第二方面，受众人群从最初的阅读人群逐步扩展为办公人群，应用场景的适配进一步夯实。电子纸平板可划分三大类，分别为阅读器、智能办公本、智能学习本。从前三季度各产品类别的表现来看，Kindle 宣布退出中国之后，阅读器的增长势头逐步乏力，叠加华为 MatePad Paper 发布之后，智能办公本成为了电子纸平板新的增长极。

从整体市场份额来看，阅读器的市场占比由第一季度的 71% 下降至第三季度的 51%，而智能办公本由一季度的 28.9% 上涨至三季度的 47.5%，市场份额增长了 18.6 个百分点。

2022Q1-Q3 中国电子纸平板线上市场产品结构，单位：台

此外，电子纸智能办公本也成为拉动电子纸平板销量上涨的主要动力。华为入局电子纸平板行业，对传统品牌来说并不是替代，而是丰富与补充的作用。传统的品牌以 Kindle、掌阅、文石等大部分为阅读器产品，主要面向阅读爱好者。而华为主打是大尺寸的智能办公本，定位于智慧办公场景。

电子纸平板由阅读器为主导转向智能办公本为主导，华为在其中发挥了承上启下的重要作用。Kindle 宣布退出中国之后腾出来的市场空间，未来将被华为、科大讯飞等定位于智能办公本的品牌依靠自身的产品力、系统力、网络化等优势逐步分割。

附：华为“1+8+N”战略布局，五大场景

华为以“1+8+N”为战略，以手机为中心，全场景延伸，构建智能家居、影音娱乐、运动健康、智慧办公、智慧出行五大智慧场景。华为布局电子纸平板是对其战略布局的完善，丰富鸿蒙生态在智慧办公场景的落地实现。

华为万物互联全场景智慧形态

IT之家了解到，华为 MatePad Paper 墨水平板典藏版采用雅黑素皮材质，印刻经典十字纹路，重量 370g，厚度 6.65mm，搭配精致礼盒。搭载 10.3 英寸 86.3% 屏占比 1872 x 1404 分辨率的 227 PPI 墨水屏，支持智能刷新率，配备 6GB + 128GB 存储，采用华为麒麟 820E 芯片。

华为 MatePad Paper 墨水平板典藏版支持 LTE 连接，插卡即可连网。环绕式天线设计，专为差旅、手持场景优化，在途也能随时阅览资讯，即时签批邮件。还拥有 Wi-Fi 6+、指纹电源键、32 级阅读灯、双扬声器、22.5W 快充等亮点。此外，M-Pencil 迎来新的白色哑光版本，笔记功能迎来多项升级。

系统功能方面，华为 MatePad Paper 墨水平板的鸿蒙 HarmonyOS 迎来了 PDF 智能排版升级、情感音色朗读、特色字体、书架分类、卡片设计等功能。

附：洛图科技（RUNTO）电子纸平板分类

电子纸阅读器是以阅读为核心功能，主要应用于阅读电子书、浏览新闻等生活场景，自带海量阅读资源的电子纸平板，一般尺寸偏小（9 英寸以下）、售价偏低（2000 元以下）。

电子纸智能办公本具备复合型功能，不仅具备阅读功能，而且具备手写、生物识别、语音转化、多设备协同、分屏等多种功能，主要应用于会议、商务洽谈等办公场景的电子纸智能平板。一般尺寸偏大（9 英寸以上）、售价偏高（3000 元以上）。

电子纸智能学习本以教育资源、教育娱乐、教育应用、学习规划、知识测试、特长开发等为核心功能，主要应用于自主学习、课堂教学等教育场景的电子纸智能平板。一般尺寸偏大（9 英寸以上）、售价偏高（3000 元以上）。