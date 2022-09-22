机构：预计 2022 年全球电子纸市场规模将达 47 亿美元，同比增近 50%

IT之家 9 月 22 日消息，TrendForce 集邦咨询报告显示，预计 2022 年全球电子纸市场规模约 46.5 亿美元，同比增长 48.1%，至 2026 年将有望达到 203.4 亿美元。

报告指出，目前元太是全球电子纸模组、电子墨水薄膜与其他相关材料、以及电子标签等成品的龙头供应商。元太除了有新产线持续挹注其营运表现外，最大获益来自与多家厂商的结盟合作。

据介绍，电子纸产品如电子纸平板、电子标签，主要是由显示模组、无线传输芯片、电池三部分组成。其中，电子纸显示器模组的内部结构是电子墨水涂布在一层塑料薄膜上，再贴上 TFT 面板，需经由驱动 IC 控制形成像素图形。而电子纸 TFT 面板应约配置 11 颗驱动 IC。

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询表示，从电子纸市场未来趋势与现有数字技术应用来看，各类电子纸产品可融入智慧物流、智慧仓储、智慧零售等领域以取代传统用纸，通过云端平台及物联网的布建，可以随时更改货架标签、实时取得库存量信息，进而降低人力成本、减少传统纸张用量。尤其在数字化、可持续发展的态势下，零售、物流与仓储等相关企业对采用电子纸平板、电子标签等产品的意愿将大幅提升，加上随着彩色电子墨水屏技术快速提升，各类电子纸产品从黑白走向多彩化发展，成为电子纸市场规模的主要增长动能。