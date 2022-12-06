孤独患者福音！日本科学家开发小型“大白”，戴上就能缓解痛苦焦虑

一个人看恐怖电影被吓得不轻？

或许，你需要一个来自毛绒机器人的“抱抱”。

就像这样，科学家已经通过实验证明，当这个毛绒绒的家伙轻轻抱住你的手，就能有效缓解你的痛苦和恐惧。

别看这个小号“大白”长得呆萌，工作起来还不停强调自己的“胸肌”：

这可确确实实是项正经研究，来自日本筑波大学，论文已发表在 Scientific Reports 上。

靠安全气囊缓解痛苦和恐惧

小机器人本身结构并不复杂，主要由三个安全气囊和一个压力传感器构成，它的“皮肤”则由柔软的皮毛材料制成。

控制方面，机器人外接由气泵和电磁阀组成的气动系统。该外接气动系统由 Arduino Nano V3.0 独立控制。

压力传感器则会在机器人“趴”在人的手背上时，检测佩戴者握紧的动作。

这样一来，在佩戴者因为恐惧、疼痛等负面感受紧握双拳时，小机器人就能通过给安全气囊充气，反握回去。

实际上，这样的设计是参考了生理学和心理学的相关研究：人和人之间的肢体接触，能有效缓解人们的痛苦和恐惧。

为了验证这个机器人是不是也能起到同样的功效，研究人员组织了 66 名成年志愿者参与研究。

具体而言，实验中有三个对照组：

C1 为无反馈组。即实验过程中，佩戴者可以自由持握机器人，但机器人不会给出任何反馈。

C2 为随机反馈组。也就是说，在实验过程中，机器人会随机给安全气囊充气。

C3 为响应动作组。即机器人会根据佩戴者的动作，选择是否充气。

实验过程中，研究人员采用热刺激的方法来模拟疼痛。

并采用疼痛评估量表（PAS）、测量唾液催产素和皮质醇水平、注射恐惧量表等方法，来判断小机器人是否缓解了志愿者的疼痛和恐惧。

实验结果显示，在佩戴了小机器人的情况下，志愿者的主观疼痛评分明显低于空着手的时候（p<0.01）。

而在 C3 条件下，佩戴小机器人时，志愿者的唾液催产素水平有下降趋势（p=0.051）。总体而言，志愿者的皮质醇水平在实验结束时也明显低于实验开始时（p=0.003）。

催产素水平和皮质醇水平经常被用来衡量受试者的疼痛程度。

另外，注射恐惧量表的结果显示，参与试验后，参与者的恐惧感明显下降（p<0.001）。

简单总结一下，这项研究主要证明了，软乎乎毛绒绒的社交机器人，在通过人机交互方式，减轻人类的痛苦 / 恐惧方面具有很大潜力。

想象一下，如果打疫苗的时候有这么一个机器人紧紧握住你的手……

爸爸妈妈们再也不用担心孩子打针哇哇大哭了（手动狗头）。

研究人员还表示，未来，他们想把 AR 技术进一步结合进来，实现更多人机交互功能，以开发在人们就医过程中，能实实在在缓解患者负面情绪的解决方案。

这项研究来自日本筑波大学的田中文秀实验室，该实验室旨在开发能够解除人们孤独、焦虑、痛苦的陪伴型机器人。

嗯，这很日本了。

论文地址：https://www.nature.com/ articles / s41598-022-21183-7

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：鱼羊