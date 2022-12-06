苹果将推出 Apple Music Sing 功能，类似卡拉 OK

IT之家 12 月 6 日消息，苹果今日宣布推出 Apple Music Sing 功能，这是 Apple Music 的一项新功能，可以让用户通过可调节的人声和实时歌词演唱自己喜欢的歌曲。

苹果官方称，Apple Music Sing 提供多种歌词视图，可帮助歌迷领唱、二重唱、伴唱等。Apple Music Sing 将不断扩大曲库，包括收录了数千万首世界上最易传唱的歌曲，让任何人都可以轻松有趣地参与其中。

IT之家了解到，Apple Music Sing 将于本月晚些时候面向全球 Apple Music 订阅者推出，可在 iPhone、iPad 和 Apple TV 4K 上使用。

苹果 Apple Music 和 Beats 副总裁 Oliver Schusser 表示：“Apple Music 的歌词体验一直是我们服务中最受欢迎的功能之一，我们已经知道世界各地的用户都喜欢跟唱他们最喜欢的歌曲，所以我们想进一步发展这个产品，让更多人通过唱歌来参与音乐。这真的很有趣，我们的客户会喜欢的。”

Apple Music Sing 功能包括：

可调人声：用户可以控制歌曲的人声水平，可以用艺术家的原唱演唱、领唱或混音 Apple Music 中的数百万首歌曲。

实时歌词：用户可以跟着自己喜欢的歌曲一起唱，歌词会随着人声的节奏起舞。

背景人声：同时演唱的人声可以独立于主唱，使用户更容易跟唱。

二重唱视图：多位歌手在屏幕的两侧显示，使二重唱或多歌手曲目更易于合唱。

Apple Music 还将推出一套包含 50 多个专用配套播放列表的套件，其中包含所有重要的史诗歌曲、二重唱、合唱和国歌，针对 Apple Music Sing 体验进行了全面优化。