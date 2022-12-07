苹果汽车被曝大降级：不支持完全自动驾驶，售价低于 10 万美元，2026 年推出

IT之家 12 月 7 日消息，据彭博社报道，苹果公司已经缩减了其苹果汽车项目，该公司不再计划发布完全自动驾驶的汽车。

IT之家了解到，苹果公司最初想制造一辆没有方向盘和油门的自动驾驶汽车，但现在已经决定这样的计划在目前不可行。报道称，该车将具有在高速公路上工作的自动驾驶功能。

该车将有一个苹果设计的定制处理器来用于驱动人工智能功能，类似于 Mac、iPhone 和 iPad。该芯片算力相当于四个最高端的 Mac 芯片，并且几乎已经准备好生产。该车还将拥有一系列定制的激光雷达传感器、雷达传感器和摄像头阵列，能够为汽车提供定位信息、车道数据，以及与人和物体相比的方向。

苹果将利用云计算进行一些人工智能处理，该公司正在考虑建立一个远程指挥中心，在紧急情况下可以协助司机并从远处控制汽车，还可能提供自己的保险计划。苹果降级的车辆将具有驾驶座、方向盘和踏板，就像普通车辆一样。将允许乘客在高速公路上做一些事情，如看电影等。该车将在城市街道或恶劣天气下需要切换到手动控制时发出警报，自动驾驶部分在推出时可能仅限于北美地区。

自从苹果公司在 2014 年启动苹果汽车项目以来，该项目在开发时经历了几次转变。苹果最初计划开发一辆完整的汽车，然后在 2016 年，有传言称汽车计划已被搁置，而苹果将为其它车辆开发某种自动驾驶系统。到 2020 年，具有自动驾驶功能的整车计划重新启动，苹果在旧金山湾区的 SUV 中测试自动驾驶技术，但似乎在第一辆苹果汽车推出时，完整的自动驾驶功能还没有准备好。

苹果汽车团队也经历了几次领导层的变动，目前，人工智能和机器学习主管约翰-詹南德里亚正在领导苹果汽车项目，以苹果手表的工作而闻名的凯文-林奇也在监督汽车的工作。

据彭博社报道，苹果公司现在的目标是在 2026 年之前推出一款面向消费者的苹果品牌汽车，其目标是将其价格打到 10 万美元以下，以吸引更多的客户。苹果最初的计划是将苹果汽车的价格定在 12 万美元以上，但苹果现在计划降低价格，这可能是由于第一版汽车的自动驾驶功能将受到更多限制。苹果公司还没有最终确定苹果汽车的设计，但计划在 2023 年之前完成设计，在 2024 年之前准备好功能清单。测试将于 2025 年开始，计划在 2026 年推出。