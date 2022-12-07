提前交付自定义游戏浏览器，《光环：无限》获 12 月重磅更新

IT之家 12 月 7 日消息，游戏工作室 343 Industries 在近日发布的 12 月《光环：无限》（Halo Infinite）更新中，提前交付了此前承诺的自定义游戏浏览器。本次 12 月更新还调整了装甲核心、引入了新的多人游戏地图，以及其它应该让 PC 玩家感到高兴的一些变化。

与《光环：士官长合集》（Master Chief Collection）的实现方式一样，《光环：无限》的自定义游戏浏览器允许玩家创建、分类和加入其他玩家提供的比赛，甚至支持 Forge 创作。

343 Industries 在 12 月更新中还重点改进了此前用户反馈比较多的“desync”（不同步）问题，让近战攻击更加一致，减少了被劫持时的橡皮圈事件，并修复了错误的重新加载。玩家还可以对他们在游戏中遇到的任何破坏性玩家进行屏蔽和举报。

对于 PC 玩家来说，本次更新重新启用了红色的瞄准器，在瞄准敌人的时候就会生效。鼠标瞄准也发生了变化，在向敌人开火时，灵敏度会自动略微降低，"产生一种 ' 摩擦 ' 的感觉"，给玩家更多的精细度控制。

IT之家了解到，12 月更新目前已经面向 Xbox 游戏主机和 PC 平台推出，容量为 2.2GB。完整补丁说明可以访问这里。