员工曝特斯拉柏林工厂内部混乱，有人“病假”比实际工作时间还长

北京时间 12 月 7 日上午消息，据报道，特斯拉柏林超级工厂员工爆料称，这座工厂内部“充满混乱”，存在着许多劳工问题。

当前，特斯拉正努力同时提升美国得克萨斯超级工厂和德国柏林超级工厂的产量。无论是从哪个标准来看，这两座工厂的规模都可以用“巨大”来形容。按照特斯拉的计划，两座工厂的员工总数都将超过 1 万人。

有报道称，特斯拉柏林超级工厂当前“无法招聘到足够的员工，也难以留住现有员工”。

报道描述了这样的一个情况：特斯拉在申报职位、留住员工以及员工出勤率方面遇到了问题。

一位因担心失去工作而要求匿名的现任员工表示，特斯拉柏林超级工厂内部充满了“混乱”。他透露：“有些人病假的时间比他们实际工作的时间还要长。还有一些人，在过去 6 个月的时间里，我看见他们工作的时间只有三周。许多人都请了病假，因为他们没有工作的动力。许多员工指责工厂的工作条件差。他们声称，离职的人中既有临时工，也有在这座超级工厂正式开业前就已经在那里工作了一年多的老员工。”

有报道称，特斯拉当前在柏林工厂拥有 7500 名员工，而当前该工厂有大约 400 个空缺职位。

特斯拉甚至开始尝试到德国以外的地方进行招聘，从而填补空缺的职位，该工厂内有大约 10% 的工人来自国外，其中大部分都来自波兰。柏林超级工厂距离德国和波兰边境只有大约 1 小时的车程。

目前特斯拉正在努力提升 Model Y 车型的产量，目标是每周生产 5000 辆 Model Y，这是其一直以来的目标，该公司希望在年底之前实现这一目标。

今年 10 月，特斯拉确认其已经实现了每周 2000 辆 Model Y 的产量，但此后该公司就一直没有再更新产能。