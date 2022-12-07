打脸马斯克？特斯拉称将于下月在旗下汽车中安装新款雷达

IT之家 12 月 7 日消息，据 Electrek 报道，特斯拉告诉美国联邦通信委员会，该公司计划从下个月开始在旗下汽车中安装一种新的雷达。此举引发了人们对其硬件套件可能需要更新以实现承诺的自动驾驶能力的更多担忧。

自 2016 年以来，特斯拉一直声称，其今后生产的所有车辆都有“所有需要的硬件”，会通过未来的软件更新实现自动驾驶。特斯拉认为，实现自动驾驶的最佳方式是使用摄像头作为唯一的传感器。其逻辑是，道路的设计是由人类通过视觉（眼睛）和生物神经网络（大脑）来操作汽车。复制这种情形的最佳方式是通过摄像头来代替眼睛，通过在计算机上运行的神经网络来代替大脑。

特斯拉去年取消了其车辆上的雷达，今年早些时候取消了超声波传感器。

今年早些时候，特斯拉向美国联邦通信委员会申请在其车辆上使用新的雷达，令人感到惊讶。美国联邦通信委员会曾给予特斯拉保密待遇，以便不公布新雷达的细节。这些保密时间一般为 6 个月，明天就到期了，但特斯拉已经申请延期。

在申请中，特斯拉还确认，该公司计划在“1 月中旬”开始销售新款雷达。

IT之家了解到，特斯拉首席执行官埃隆-马斯克在去年 6 月特斯拉停止使用其雷达后曾表示，纯视觉的安全水平会比视觉 + 雷达更高，视觉已经变得非常好。

不过，马斯克也表示，如果特斯拉有一个“非常高分辨率的雷达”，可能仍然会使用雷达，他称：“一个非常高分辨率的雷达将比纯视觉更好，但这样的雷达并不存在。我的意思是带高分辨率雷达的视觉会比纯视觉好。”

看起来马斯克去年提到的事情可能会发生，特斯拉正准备在其车辆内安装一个更先进的雷达，并可能在新款 Model 3 原型车上安装一个全新的传感器套件。

不过这引起了人们的担忧，即以目前车辆的硬件，特斯拉可能无法实现其承诺的自动驾驶能力。特斯拉有可能在下个月推出一套新的自动驾驶硬件，只是提高其性能，而特斯拉仍然计划在目前的硬件上提供自动驾驶。