直降 200 元：苹果 AirPods Pro 第二代京东自营大促

苹果 AirPods Pro 第二代上市价 1899 元，今日京东自营直降 200 元，实付低至 1699 元：

苹果表示，新款 AirPods Pro 由全新 H2 芯片驱动，解锁了突破性的音频表现，对主动降噪和通透模式进行了重大升级。

降噪方面，AirPods Pro 搭载全新 H2 芯片，降噪能力可高达上一代 AirPods Pro 的两倍。AirPods Pro 采用全新的低失真度音频驱动单元和定制放大器，可在更广泛的频率范围内提供更浑厚的低音和无比通透的音质。此外，通透模式可以让用户持续感知周围环境，与外界保持联系。现在，自适应通透模式让这项深受用户喜爱的功能更进一步。在强大的 H2 芯片驱动下，设备端处理技术可降低吵闹的环境噪音，例如过往车辆的警报声、建筑施工噪音，甚至音乐会中的扬声器声音。

音质方面，个性化空间音频可以让 AirPods 提供更具沉浸感的聆听体验。每个用户感知声音的方式都与众不同，这与每个人的头部及双耳的大小和形状有关。用户可以使用 iPhone 的原深感摄像头创建空间音频个人轮廓信息，获得专为他们精准调校的聆听体验。用户可使用 iPhone、iPad 和 Mac 在聆听音乐、观看电影和电视节目时享受支持动态头部追踪的个性化空间音频功能。

连接与操控方面，AirPods Pro 可轻松与所有 Apple 设备即时配对，同时 iOS 设置中新增的 AirPods 专属板块可帮助用户轻松访问和控制 AirPods 功能。现在，用户可以不借助其他设备直接控制音频播放和音量调节。使用 AirPods Pro 的触控操作，在耳机柄上向上或向下轻滑即可快速调节音量。用户只需轻按耳机柄便可切换音乐、接听来电，或说一声“嘿 Siri”，无需动手便可发出指令。全新改进的内置皮肤检测传感器可以更准确地播放或暂停音频，同时可提供更出色的电池续航。

续航方面，新款 AirPods Pro 比上一代增加 1.5 小时聆听时间，在主动降噪模式下，聆听时间最长可达 6 小时。无线充电盒可对耳机进行额外 4 次充电，这意味着用户可在主动降噪模式下享受最长可达 30 小时的聆听时间，比上一代整整多出 6 小时。用户可以使用 Apple Watch 充电器为 AirPods Pro 充电，此外，MagSafe 充电器、Qi 认证充电器或闪电连接线也可兼容为其充电。此外，AirPods Pro 配备全新设计的抗汗抗水充电盒，并包含挂绳孔，让设备随时触手可及。精确查找功能让用户可以根据搭载 U1 芯片的 iPhone 提供的导航路线定位充电盒。充电盒内置扬声器可播放音量更大的声音，以帮助定位 AirPods Pro。