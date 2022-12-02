艾巴索 IT05 铬纳米振膜动圈耳机开售：首发价 1919 元，采用 1.6T 强特斯拉单元

IT之家 12 月 2 日消息，iBasso 艾巴索 IT05 铬纳米振膜动圈耳机上市开售，售价 2199 元，12 月 1 日-12 月 15 日活动首发价 1919 元。特性是铬比铍莫氏硬度更高，刚性更好，标配 4.4mm 平衡 + 3.5mm 单端两条耳机线。

IT之家获悉，IT05 耳机采用铬纳米振膜，1.6T 强特斯拉单元，赫姆霍兹双腔体，黄铜 + 不锈钢喇叭腔体，CNC 金属外壳，MMCX 接口，专利不锈钢插头，标配 3.5mm+4.4mm 双耳机线。

得益于振膜材料的革新与单元技术进化，IT05 精选铬纳米振膜、1.6T 强特斯拉单元、赫姆霍兹双腔体等诸多前沿技术，在保留动圈耳机出色听感的同时，将解析力、细节表现力提升至全新高度。

据介绍，铬的莫氏硬度高达 8.5，在金属中位居榜首。IT05 耳机采用磁控溅射工艺，打造 11mm 高刚性铬纳米振膜。同等厚度，铬纳米振膜远超其余金属材质，高频清澈透亮，细腻动人。同等面积下，密度降低 7%，提升瞬态，更易驱动。音圈内沿球顶位置，设计出垂直立面，有效抑制分割振动。铬纳米镀层悬边总厚度仅为 0.007mm，低频动态充沛，声音饱满。

IT05 耳机采用独特的赫姆霍兹共鸣双腔体，拥有更深的低频下潜与弹性，吸收高频驻波，让声音更圆润耐听，中低频丰润饱满。IT05 精选黄铜 + 不锈钢，打造动圈喇叭腔体。黄铜密度更高，能有效减少谐振，降低失真，保持声音纯净。不锈钢沉稳安定，声学性能优越。IT05 既有黄铜温润，也在高频上保留不锈钢的通透、清脆。

IT05 耳机单元磁通量高达 1.6T，是普通的耳机数倍之多。高磁通量特斯拉磁路，可以轻松驱动轻薄且刚性十足的铬纳米振膜，赋予耳机充沛的能量感、优秀的动态效果及瞬态响应。IT05 易于驱动，即使搭配小尾巴也有卓越音质。

IT05 耳机标配 4.4mm 平衡 + 3.5mm 单端两条 MMCX 接口耳机线。线材采用专利插头设计，奢品级配线工艺。4.4mm 平衡线采用 4 股 6N 单晶铜 + 4 股 6N 单晶铜镀银线，银、黑撞色外观设计。3.5mm 单端线采用高纯度无氧铜线基，编织材质外皮。

IT05 耳机的铝合金外壳由五轴 CNC 数字加工而成，采用细腻喷砂工艺，赋予耳机更优秀观感与触感。

IT05 耳机以大数据采集的耳廓数据为蓝本，遵循人体工程学设计耳机外型，更贴合耳朵轮廓，佩戴舒适。在所有金属外壳耳机里，ITO5 重量偏轻，体积适中，大幅降低佩戴压迫感之余，佩戴稳定，同时显著隔绝外部声音干扰。