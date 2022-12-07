关于光缆，你想知道的都在这里吗？

“下有光缆，严禁开挖”。光缆是干什么的？如果挖开了会有什么后果呢？

当你宅在家里，兴高采烈上网、看高清 IPTV、刷朋友圈时，如果附近的光缆被挖断了，这些事情可能就要说拜拜了。

因为，光缆是通讯传输的重要组成部分，它肩负着传输网络信号的重大使命。

光缆是什么？

说起光缆，就不得不提一下光纤了。下图中黄色线缆就是光纤，即通常所说的尾纤。（如果想了解光纤更详细内容，请参见光纤大全。）

运营商的机房引出的光纤，要跟另一个房间、或大楼，甚至距离好几公里外的家中光猫连接，可不能直接拉一根长长的光纤过去连接。单根光纤易弯曲、折损、抗冲击能力差，就像一根筷子容易折断，一把筷子难折断一样。为了保证光纤的安全，需要将长距离传输光信号的多根光纤捆绑在一起，合并成光缆铺放。而且为了避免外界高温、雨水和鼠虫鸟等的破坏，还需要给他加装多层盔甲：加强构件、护层和填充剂等。

好了，现在我们一起来看下光缆的组成部分吧：

缆芯：由单根或多根光纤组成。

加强构件：用于增强光缆拉抗力的组件。材料一般为钢丝或非金属纤维。通常位于缆芯中心，有时候也配置在护层中。

护层（护层通常是内护套 → 铠装层 → 外护层三层结构）：用于防水防潮、抗拉、抗压、抗弯等。材料为聚乙烯或聚氯乙烯（PE 或 PVC）、聚氨酯聚酰胺，以及铝钢等金属。位置为由内到外的一层或多层圆筒状护套。铠装层一般为钢丝钢带，位于外护层内，主要是防止外力损坏光缆。

除此之外，缆芯和护层之间还会有用于防潮防水的填充材料。填充材料一般为防潮油膏。

光缆有哪些常用类型？

就像雪花一样，虽然基本形状类似，但是实际世界上没有两片完全一样形状的雪花，科学家们已经发现了上万种形状的雪花，而不同结构的光缆，从截面上看，也是一朵朵美丽的雪花，每种雪花（截面）都有独特的美感。按不同结构形状分类，光缆分为层绞式、骨架式、束管式和带状式。

层绞式：松套或紧套光纤绕在中心加强构件周围绞合而构成的光缆。紧套或松套光纤指穿上保护外衣的光纤，保护外衣材料主要有聚丙烯、尼龙-12、聚酯弹性体、氟-46、纤维增强塑料、定向拉伸聚合物等。层绞式结构光缆类似于传统的电缆结构，因此又称为古典光缆。此类光缆可收容的光纤数量一般是 6~12 芯，也有 24 芯。随着光纤数量需求增多，出现了单元式绞合，即套管内的光纤不仅是 1 根光纤芯，而是多根光纤芯，也扩展了层绞式光缆可容纳的光纤数量。

层绞式光缆制造容易，光缆中光纤余长易控制，光缆机械、环境性能好，可用于直埋、管道和架空铺设。

骨架式：既然叫骨架式，毫无疑问光缆内肯定是有一个叫骨架的部分。此种光缆就是拿塑料骨架的槽来收容光纤。骨架槽的横截面可能是 V 形、U 形等形状，纵向是螺旋形或正弦形。一个骨架槽可放置 5~10 根经涂覆的光纤。

骨架式光缆对光纤具有良好的保护性能、侧压强度好、结构紧凑、缆径小，适用于管道布放。另外光纤密度大，可达数千芯。但是骨架式光缆制造复杂。

束管式：跟骨架式光缆类似，在束管式光缆中心内有一个大管子，用于收容光纤。这个管子叫大套管。大套管内装载经过涂覆后的光纤，这些光纤无绞合放置在大套管内。加强构件层绕在大套管周围。

此类光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆、耐侧压，可提高网络传输的稳定性，光缆截面积小，重量轻，特别适宜架空铺设。束管中光纤数量灵活，但缆中光纤数不宜过多。

带状式：带状式光缆以光缆内收容的光纤为带状光纤单元而得名。带状光纤单元是以几层带状光纤叠放组成的矩形光纤组合。将带状光纤单元放入大套管中，就是束管式带状光缆；放入骨架槽内，就是骨架式带状光缆；放入光纤套管内以绞合方式绕着中心加强构件放置，就是层绞式带状光缆。束管式带状光缆示意图如下：

带状式光缆带体积小，可提高光缆中光纤的密度，容纳更多的光纤芯数，例如 320~3456 芯。带状光缆适用于当前发展迅速的光纤接入网。

我们常说的用户光缆、市话光缆、长途光缆和海底光缆，其实就是根据光缆用途不同进行分类的说法。这些光缆跟光缆结构对应关系如下：

光缆型号是什么意思？

光缆的外观会印刷上英文加数字的符号标注光缆类型。啥意思？？？

在中国，光缆的型号命名由中华人民共和国通信行业标准 YD / T 908-2011《光缆型号命名方法》规范，光缆型号由型式、规格和特殊性能标识三大部分组成，其中特殊性能标识可缺省。

注：型式、规格和特殊性能标识之间用空格隔开。

光缆的型式组成如下所示：

光缆规格组成如下所示：

光缆型号中型式的 I（分类）含义参见下表：

代号

含义

GY

通信用室（野）外光缆 GYW

通信用微型室外光缆 GYC

通信用气吹布放微型室外光缆 GYL 通信用室外路面微槽敷设光缆 GYP

通信用室外防鼠啮排水管道光缆 GJ

通信用室（局）内光缆 GJC 通信用气吹布放微型室内光缆 GJX

通信用室内蝶形引入光缆 GJY 通信室内外光缆 GJYX 通信用室内外蝶形引入光缆 GH

通信用海底光缆 GM

通信用移动式光缆 GS

通信用海底光缆 GT

通信用特殊光缆

光缆型号中型式的 II（加强构件）含义参见下表：

代号

含义 无符号 金属加强构件 F 非金属加强构件

光缆型号中型式 III（结构特征）含义参见下表：

结构特征类型

代号 含义

缆芯光纤结构

无符号

分立式光纤结构 D 光纤带结构

二次被覆结构 无符号 光纤松套被覆结构或无被覆结构 S

光纤束结构 J

光纤紧套被覆结构 松套管材料 无符号 塑料松套管或无松套管 M

金属松套管 缆芯结构 无符号 层绞结构 G

骨架槽结构 X

中心管结构 阻水结构 无符号 全干式或半干式 T 填充式结构 承载结构 无符号 非自承载式结构 C 自承式结构 吊线材料 无符号 金属加强吊线或无吊线

F

非金属加强吊线 截面形状 无符号 圆形

E

椭圆形状

B 椭圆形状 8

8 字形状

光缆型号中型式的 IV（护套）含义参见下表：

代号

含义

Y

聚乙烯护套 V

聚氯乙烯护套 U

聚氨酯护套 H 低烟无卤护套 A

铝 — 聚乙烯粘接护套（简称 A 护套） S

钢 — 聚乙烯粘接护套（简称 S 护套） F 非金属纤维增强 — 聚乙烯粘接护套（简称 F 护套） W

夹带钢丝的钢 — 聚乙烯粘接护套（简称 W 护套） L

铝护套 G

钢护套

当光缆有外护层（即型式的 V）时，外护层可能包含垫层、铠装层和外被层的部分或全部，因此 V 用两组数字表示。每组数字可能由 1 位或 2 位数字组成。型式的 V（护层）含义参见下表：

第一组（铠装层） 第二组（外被层或外套） 代号

含义 代号

含义

0

无铠装层

无符号

无外被层

1 钢管

1 纤维外被 2

绕包双钢带 2 聚氯乙烯套 3

单细圆钢丝 3 聚乙烯套 33 双细圆钢丝 4 聚乙烯套加覆尼龙套 4

单粗圆钢丝 5 聚乙烯保护套 44

双粗圆钢丝 6 阻燃聚乙烯套 5

皱纹钢带 7 尼龙套加覆聚乙烯套 6

非金属丝 -

- 7 非金属带 - -

光缆型号的规格由光纤、通信线和馈电线规格组成，三者之间用“+”隔开。通信线和馈电线可以全部或部分缺省。

光纤规格由光纤数和光纤类别组成，光纤类别参见光纤产品分类表格，光纤数用光缆中间同类别光纤的实际有效数目的数字表示。光纤类别代号应符合 GB / T 12357 以及 GB / T 9771 中的规定，光纤类别参见下表：

多模光纤

单模光纤 代号

含义 代号

含义 A1a.1

二氧化硅渐变折射率多模光纤 B1.1

二氧化硅非色散位移单模光纤，即 G.652.A/ G.652.B 光纤 A1a.2

B1.2

二氧化硅截止波长位移单模光纤，即 G.654 光纤 A1a.3

B1.3

二氧化硅波长带扩展的非色散位移单模光纤，即即 G.652.C 光纤 A1b

B2

二氧化硅色散位移单模光纤，即 G.653 光纤 A1d

B4a

二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.A 光纤 A2a~A2c

二氧化硅突变折射率多模光纤 B4b

二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.B 光纤 A3a~A3c

二氧化硅渐变折射率、塑料包层多模光纤 B4c

二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.C 光纤 A4a~A4d

突变折射率塑料光纤 B4d

二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.D 光纤 A4e

渐变或多阶折射率塑料光纤 B4e

二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.E 光纤 A4f~A4h

渐变折射率塑料光纤 B5

宽波长段光传输用非零色散光纤，即 G.656 光纤 -

-

B6a1

接入网用弯曲损耗不敏感光纤，即 G.657.A1 光纤 - - B6a2

接入网用弯曲损耗不敏感光纤，即 G.657.A2 光纤 - - B6b2

接入网用弯曲损耗不敏感光纤，即 G.657.B2 光纤 - - B6b3

接入网用弯曲损耗不敏感光纤，即 G.657.B3 光纤

通信线规格的构成应符合 YD / T 322-1996 中表 3 的规定。例如：2×2×0.4，表示 2 对标称直径为 0.4mm 的通信对。

馈电线规格的构成应符合 YD / T 1173-2010 中表 3 的规定。例如：4×1.5，表示 4 对标称截面积为 1.5mm2 的馈电线。

这会知道前文提到的“GYFTA53”的含义了吧？猜猜是什么？

【答案：GY 通信室外光缆、F 非金属加强构件、T 填充式结构（此处代表结构特征，有几项是无符号，不能仅看字母 T 代表的含义，要将无符号的结构含义补充上，所以结构特征完整含义应该是：松套层绞式填充结构）、A 铝 — 聚乙烯粘接护套、5 皱纹钢带铠装、3 聚乙烯护套】

光缆未来会如何发展？

光缆的结构随着光网络的发展、使用环境的要求而发展。新一代的全光网络要求光缆提供更宽的带宽、容纳更多的波长、传送更高的速率、便于安装维护、使用寿命更长等。光缆新材料的出现，又促进了光缆结构的改进，如干式阻水料、纳米材料、阻燃材料等的采用，使光缆性能有明显改进。近年来，出现了生态光缆、纳米技术光缆、微型光缆等新兴光缆。

生态光缆：主要是从环境保护角度考虑，解决光缆含不环保材料问题，例如 PVC 燃烧会释放有毒气体、光缆稳定剂中含铅。此类光缆主要用在室内、楼房及家庭。目前已有公司生产出一些用于此类光缆的新材料如无卤性阻燃塑料。

纳米技术光缆：采用纳米材料（例如纳米光纤涂料、纳米光纤油膏、纳米护套用聚乙烯、光纤护套纳米 PBT）的光缆，利用了纳米材料所具有的许多优异性能，例如提高了光缆的抗机械冲击性能。

微型光缆：微型光缆主要为了配合气压或水压安装施工系统的运用，各种微型的光缆结构已在设计和使用中，要求光缆与管道之间有一定的系数，光缆重量要准确无误并且有一定的硬度等。微型光缆和自动安装的方式为了适应未来接入网的需求，特别是在用户驻地网络中综合布线系统、在智能建筑的智能管道中布线。

综上所述，光缆随着光网络更高技术的发展，不停在结构、新材料和性能提高方面继续改进，以迎展未来通信的多样需求，例如 5G 时代的海量数据承载、海量连接的需求。

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