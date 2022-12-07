关于光缆，你想知道的都在这里吗？

“下有光缆，严禁开挖”。光缆是干什么的？如果挖开了会有什么后果呢？
当你宅在家里，兴高采烈上网、看高清 IPTV、刷朋友圈时，如果附近的光缆被挖断了，这些事情可能就要说拜拜了。
因为，光缆是通讯传输的重要组成部分，它肩负着传输网络信号的重大使命。
光缆是什么？
说起光缆，就不得不提一下光纤了。下图中黄色线缆就是光纤，即通常所说的尾纤。（如果想了解光纤更详细内容，请参见光纤大全。）
运营商的机房引出的光纤，要跟另一个房间、或大楼，甚至距离好几公里外的家中光猫连接，可不能直接拉一根长长的光纤过去连接。单根光纤易弯曲、折损、抗冲击能力差，就像一根筷子容易折断，一把筷子难折断一样。为了保证光纤的安全，需要将长距离传输光信号的多根光纤捆绑在一起，合并成光缆铺放。而且为了避免外界高温、雨水和鼠虫鸟等的破坏，还需要给他加装多层盔甲：加强构件、护层和填充剂等。
好了，现在我们一起来看下光缆的组成部分吧：
缆芯：由单根或多根光纤组成。
加强构件：用于增强光缆拉抗力的组件。材料一般为钢丝或非金属纤维。通常位于缆芯中心，有时候也配置在护层中。
护层（护层通常是内护套 → 铠装层 → 外护层三层结构）：用于防水防潮、抗拉、抗压、抗弯等。材料为聚乙烯或聚氯乙烯（PE 或 PVC）、聚氨酯聚酰胺，以及铝钢等金属。位置为由内到外的一层或多层圆筒状护套。铠装层一般为钢丝钢带，位于外护层内，主要是防止外力损坏光缆。
除此之外，缆芯和护层之间还会有用于防潮防水的填充材料。填充材料一般为防潮油膏。
光缆有哪些常用类型？
就像雪花一样，虽然基本形状类似，但是实际世界上没有两片完全一样形状的雪花，科学家们已经发现了上万种形状的雪花，而不同结构的光缆，从截面上看，也是一朵朵美丽的雪花，每种雪花（截面）都有独特的美感。按不同结构形状分类，光缆分为层绞式、骨架式、束管式和带状式。
层绞式：松套或紧套光纤绕在中心加强构件周围绞合而构成的光缆。紧套或松套光纤指穿上保护外衣的光纤，保护外衣材料主要有聚丙烯、尼龙-12、聚酯弹性体、氟-46、纤维增强塑料、定向拉伸聚合物等。层绞式结构光缆类似于传统的电缆结构，因此又称为古典光缆。此类光缆可收容的光纤数量一般是 6~12 芯，也有 24 芯。随着光纤数量需求增多，出现了单元式绞合，即套管内的光纤不仅是 1 根光纤芯，而是多根光纤芯，也扩展了层绞式光缆可容纳的光纤数量。
层绞式光缆制造容易，光缆中光纤余长易控制，光缆机械、环境性能好，可用于直埋、管道和架空铺设。
骨架式：既然叫骨架式，毫无疑问光缆内肯定是有一个叫骨架的部分。此种光缆就是拿塑料骨架的槽来收容光纤。骨架槽的横截面可能是 V 形、U 形等形状，纵向是螺旋形或正弦形。一个骨架槽可放置 5~10 根经涂覆的光纤。
骨架式光缆对光纤具有良好的保护性能、侧压强度好、结构紧凑、缆径小，适用于管道布放。另外光纤密度大，可达数千芯。但是骨架式光缆制造复杂。
束管式：跟骨架式光缆类似，在束管式光缆中心内有一个大管子，用于收容光纤。这个管子叫大套管。大套管内装载经过涂覆后的光纤，这些光纤无绞合放置在大套管内。加强构件层绕在大套管周围。
此类光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆、耐侧压，可提高网络传输的稳定性，光缆截面积小，重量轻，特别适宜架空铺设。束管中光纤数量灵活，但缆中光纤数不宜过多。
带状式：带状式光缆以光缆内收容的光纤为带状光纤单元而得名。带状光纤单元是以几层带状光纤叠放组成的矩形光纤组合。将带状光纤单元放入大套管中，就是束管式带状光缆；放入骨架槽内，就是骨架式带状光缆；放入光纤套管内以绞合方式绕着中心加强构件放置，就是层绞式带状光缆。束管式带状光缆示意图如下：
带状式光缆带体积小，可提高光缆中光纤的密度，容纳更多的光纤芯数，例如 320~3456 芯。带状光缆适用于当前发展迅速的光纤接入网。
我们常说的用户光缆、市话光缆、长途光缆和海底光缆，其实就是根据光缆用途不同进行分类的说法。这些光缆跟光缆结构对应关系如下：
光缆型号是什么意思？
光缆的外观会印刷上英文加数字的符号标注光缆类型。啥意思？？？
在中国，光缆的型号命名由中华人民共和国通信行业标准 YD / T 908-2011《光缆型号命名方法》规范，光缆型号由型式、规格和特殊性能标识三大部分组成，其中特殊性能标识可缺省。
注：型式、规格和特殊性能标识之间用空格隔开。
光缆的型式组成如下所示：
光缆规格组成如下所示：
光缆型号中型式的 I（分类）含义参见下表：
|代号
|含义
|GY
通信用室（野）外光缆
|GYW
通信用微型室外光缆
|GYC
通信用气吹布放微型室外光缆
GYL
通信用室外路面微槽敷设光缆
|GYP
通信用室外防鼠啮排水管道光缆
|GJ
通信用室（局）内光缆
|GJC
通信用气吹布放微型室内光缆
|GJX
通信用室内蝶形引入光缆
|GJY
通信室内外光缆
|GJYX
通信用室内外蝶形引入光缆
|GH
通信用海底光缆
|GM
通信用移动式光缆
|GS
通信用海底光缆
|GT
通信用特殊光缆
光缆型号中型式的 II（加强构件）含义参见下表：
|代号
|含义
无符号
金属加强构件
F
非金属加强构件
光缆型号中型式 III（结构特征）含义参见下表：
|结构特征类型
|代号
|含义
|缆芯光纤结构
|无符号
|分立式光纤结构
|D
|光纤带结构
二次被覆结构
|无符号
光纤松套被覆结构或无被覆结构
|S
光纤束结构
|J
光纤紧套被覆结构
松套管材料
|无符号
塑料松套管或无松套管
|M
金属松套管
缆芯结构
|无符号
层绞结构
|G
骨架槽结构
|X
中心管结构
阻水结构
无符号
全干式或半干式
T
填充式结构
承载结构
|无符号
非自承载式结构
|C
自承式结构
吊线材料
|无符号
|金属加强吊线或无吊线
|F
非金属加强吊线
截面形状
|无符号
|圆形
|E
|椭圆形状
|B
|椭圆形状
|8
|8 字形状
光缆型号中型式的 IV（护套）含义参见下表：
|代号
|含义
|Y
聚乙烯护套
|V
聚氯乙烯护套
|U
聚氨酯护套
|H
低烟无卤护套
|A
铝 — 聚乙烯粘接护套（简称 A 护套）
|S
钢 — 聚乙烯粘接护套（简称 S 护套）
|F
非金属纤维增强 — 聚乙烯粘接护套（简称 F 护套）
|W
夹带钢丝的钢 — 聚乙烯粘接护套（简称 W 护套）
|L
铝护套
|G
钢护套
当光缆有外护层（即型式的 V）时，外护层可能包含垫层、铠装层和外被层的部分或全部，因此 V 用两组数字表示。每组数字可能由 1 位或 2 位数字组成。型式的 V（护层）含义参见下表：
第一组（铠装层）
第二组（外被层或外套）
|代号
|含义
|代号
|含义
|0
|无铠装层
|无符号
|无外被层
|1
|钢管
|1
纤维外被
|2
绕包双钢带
|2
聚氯乙烯套
|3
单细圆钢丝
|3
聚乙烯套
|33
双细圆钢丝
|4
聚乙烯套加覆尼龙套
|4
单粗圆钢丝
|5
聚乙烯保护套
|44
双粗圆钢丝
|6
阻燃聚乙烯套
|5
皱纹钢带
|7
尼龙套加覆聚乙烯套
|6
非金属丝
|-
|-
|7
非金属带
|-
|-
光缆型号的规格由光纤、通信线和馈电线规格组成，三者之间用“+”隔开。通信线和馈电线可以全部或部分缺省。
光纤规格由光纤数和光纤类别组成，光纤类别参见光纤产品分类表格，光纤数用光缆中间同类别光纤的实际有效数目的数字表示。光纤类别代号应符合 GB / T 12357 以及 GB / T 9771 中的规定，光纤类别参见下表：
|多模光纤
|单模光纤
|代号
|含义
|代号
|含义
|A1a.1
|二氧化硅渐变折射率多模光纤
|B1.1
二氧化硅非色散位移单模光纤，即 G.652.A/ G.652.B 光纤
|A1a.2
|B1.2
二氧化硅截止波长位移单模光纤，即 G.654 光纤
|A1a.3
|B1.3
二氧化硅波长带扩展的非色散位移单模光纤，即即 G.652.C 光纤
|A1b
|B2
二氧化硅色散位移单模光纤，即 G.653 光纤
|A1d
|B4a
二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.A 光纤
|A2a~A2c
二氧化硅突变折射率多模光纤
|B4b
二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.B 光纤
|A3a~A3c
二氧化硅渐变折射率、塑料包层多模光纤
|B4c
二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.C 光纤
|A4a~A4d
突变折射率塑料光纤
|B4d
|二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.D 光纤
|A4e
渐变或多阶折射率塑料光纤
|B4e
|二氧化硅非零色散位移单模光纤，即 G.655.E 光纤
|A4f~A4h
渐变折射率塑料光纤
|B5
宽波长段光传输用非零色散光纤，即 G.656 光纤
|-
|-
|B6a1
接入网用弯曲损耗不敏感光纤，即 G.657.A1 光纤
|-
|-
|B6a2
接入网用弯曲损耗不敏感光纤，即 G.657.A2 光纤
|-
|-
|B6b2
接入网用弯曲损耗不敏感光纤，即 G.657.B2 光纤
|-
|-
|B6b3
接入网用弯曲损耗不敏感光纤，即 G.657.B3 光纤
通信线规格的构成应符合 YD / T 322-1996 中表 3 的规定。例如：2×2×0.4，表示 2 对标称直径为 0.4mm 的通信对。
馈电线规格的构成应符合 YD / T 1173-2010 中表 3 的规定。例如：4×1.5，表示 4 对标称截面积为 1.5mm2 的馈电线。
这会知道前文提到的“GYFTA53”的含义了吧？猜猜是什么？
【答案：GY 通信室外光缆、F 非金属加强构件、T 填充式结构（此处代表结构特征，有几项是无符号，不能仅看字母 T 代表的含义，要将无符号的结构含义补充上，所以结构特征完整含义应该是：松套层绞式填充结构）、A 铝 — 聚乙烯粘接护套、5 皱纹钢带铠装、3 聚乙烯护套】
光缆未来会如何发展？
光缆的结构随着光网络的发展、使用环境的要求而发展。新一代的全光网络要求光缆提供更宽的带宽、容纳更多的波长、传送更高的速率、便于安装维护、使用寿命更长等。光缆新材料的出现，又促进了光缆结构的改进，如干式阻水料、纳米材料、阻燃材料等的采用，使光缆性能有明显改进。近年来，出现了生态光缆、纳米技术光缆、微型光缆等新兴光缆。
生态光缆：主要是从环境保护角度考虑，解决光缆含不环保材料问题，例如 PVC 燃烧会释放有毒气体、光缆稳定剂中含铅。此类光缆主要用在室内、楼房及家庭。目前已有公司生产出一些用于此类光缆的新材料如无卤性阻燃塑料。
纳米技术光缆：采用纳米材料（例如纳米光纤涂料、纳米光纤油膏、纳米护套用聚乙烯、光纤护套纳米 PBT）的光缆，利用了纳米材料所具有的许多优异性能，例如提高了光缆的抗机械冲击性能。
微型光缆：微型光缆主要为了配合气压或水压安装施工系统的运用，各种微型的光缆结构已在设计和使用中，要求光缆与管道之间有一定的系数，光缆重量要准确无误并且有一定的硬度等。微型光缆和自动安装的方式为了适应未来接入网的需求，特别是在用户驻地网络中综合布线系统、在智能建筑的智能管道中布线。
综上所述，光缆随着光网络更高技术的发展，不停在结构、新材料和性能提高方面继续改进，以迎展未来通信的多样需求，例如 5G 时代的海量数据承载、海量连接的需求。
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