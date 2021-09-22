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中国电信建成全球首条全 G.654E 陆地干线光缆，完成首次 400Gb/s 超长距现网传输试验

2021/9/22 13:59:39 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 9 月 22 日消息 中国电信宣布，已在上海-广州间建成国内首条全 G.654E 陆地干线光缆，全长 1970 公里。

为验证 G.654E 超低损耗及大有效面积新型光纤的实际性能，中国电信利用该条新建光缆完成了国内首次在 G.654E 光缆上的 400Gb/s 超长距 WDM 传输商用设备现网试验，实现了超过 1900 公里的无电中继传输。

IT之家了解到，本次试验，中国电信联合华为、中兴、烽火配置了多套环境，测试比较 G.654E 和 G.652D 光纤环境下的系统性能差异。通过现网试验，在 G.654E 光纤环境中 100G、200G、400G 等速率均可实现上海-广州的全程无电中继传输，12 小时以上连续测试无误码，三周测试期间系统运行稳定。

经测算，满足标准 OSNR 余量要求下，PM-16QAM 400Gb/s 可实现 1500km 左右的无电中继传输。现网对比测试结果表明，G.654E 光缆的应用可以使得系统 OSNR 相较 G.652D 纤芯环境提升 3.5dB，起到减少电中继数量和节能降耗等实际效果，对未来单波 1T 及更高速率传输系统的发展演进提供有力支撑。

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关键词：中国电信光缆

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