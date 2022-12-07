7 个 Word 偷懒神技，一起来学习吧

原文标题：《7 个 Word 偷懒神技，不会你就 OUT 了！》

偷懒也是需要技术的，有些技巧能够帮助我们将繁琐，重复的事情简单化，掌握了这些技巧，你将能节省不少时间，一起来看看吧！

1、把大纲快速分布到每一页

如何将标题分配到每一页去？我们可以利用查找替换，在查找内容中点击「更多」-「特殊格式」-「段落标记」；在替换为中点击「特殊格式」-「手动分页符」，最后「全部替换」即可。

2、利用剪贴板填表

如果你需要填写一些重复表单，不妨试试利用剪贴板，先将重复性多的内容存储进去，要使用的时候，直接点击即可。

3、快速输入长篇内容

在使用 Word 工作时，我们经常会重复的录入公司名称，地址，电话等大量信息。此时，我们只需利用好自动更正，就能够一键录入了。

4、默认字体和字号

如何将我们工作中常用的字体与字号设为默认的，打开 Word 文档可以直接使用，都不用每次都重复的去设置？

5、不打开文档也能看到内容

教你一招，不打开文档就能看到里面的内容。

6、批量修改标题样式

如何修改所有的标题格式，我们可以先修改其中一个，然后右键点击标题所在的样式，选择「更新」。

7、快速跳转到下一页

如何快速的跳转到下一页去？许多人只知道，不停的按回车。其实，我们只需「Ctrl + 回车」就能够一键跳到下一页。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙